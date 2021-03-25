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Американский истребитель F-35 подбил сам себя
Американский истребитель F-35 подбил сам себя
Истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США случайно подбил себя из пушки на полигоне Юма в штате Аризона. Об этом пишет The Drive. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:31
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США случайно подбил себя из пушки на полигоне Юма в штате Аризона. Об этом пишет The Drive.Отмечается, что инцидент с самолетом произошел 12 марта, однако о нем стало известно только недавно. В результате происшествия у истребителя поврежден фюзеляж. При этом пилот не пострадал, ему удалось вернуть F35 на авиабазу.Центр морской безопасности признал ЧП "крайне серьезным" и отнес этот случай к проблемам класса А. В США такой уровень присуждается, если происшествие причинило ущерб на сумму не менее 2,5 миллиона долларов либо привело к гибели одного или нескольких человек и уничтожению самолета.Издание не уточняет причины инцидента. В статье Military.com говорится, что у самолета взорвался "полубронебойный осколочно-фугасный снаряд" PGU-32.
https://ria.ru/20210122/f-35-1594096981.html
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f-35, сша

Американский истребитель F-35 подбил сам себя

16:31 25.03.2021 (обновлено: 17:31 25.03.2021)
 
© Flickr / US Air ForceАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Flickr / US Air Force
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США случайно подбил себя из пушки на полигоне Юма в штате Аризона. Об этом пишет The Drive.
Отмечается, что инцидент с самолетом произошел 12 марта, однако о нем стало известно только недавно. В результате происшествия у истребителя поврежден фюзеляж. При этом пилот не пострадал, ему удалось вернуть F35 на авиабазу.
Центр морской безопасности признал ЧП "крайне серьезным" и отнес этот случай к проблемам класса А. В США такой уровень присуждается, если происшествие причинило ущерб на сумму не менее 2,5 миллиона долларов либо привело к гибели одного или нескольких человек и уничтожению самолета.
Издание не уточняет причины инцидента. В статье Military.com говорится, что у самолета взорвался "полубронебойный осколочно-фугасный снаряд" PGU-32.
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