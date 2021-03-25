https://ria.ru/20210325/huawei-1602817653.html
Дизайн нового смартфона Huawei P50 попал в Сеть до презентации
Дизайн нового смартфона Huawei P50 попал в Сеть до презентации
Внешний вид смартфонов Huawei P50, P50 Pro и Pro+ претерпит серьезные изменения по сравнению с нынешним поколением. Качественные рендеры смартфона опубликовал в РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:13
2021-03-25T15:13
2021-03-25T15:13
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смартфоны
huawei technologies
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Внешний вид смартфонов Huawei P50, P50 Pro и Pro+ претерпит серьезные изменения по сравнению с нынешним поколением. Качественные рендеры смартфона опубликовал в Twitter инсайдер HoiIndi.Старшая версия Huawei P50 Pro+ получит огромный камерный модуль, в который войдут пять сенсоров. Одним из них станет перископный датчик для телефото. Смартфон получит экран-"водопад", тогда как младший Huawei P50 будет довольствоваться плоской AMOLED-матрицей.Базовая версия Huawei P50 будет оснащена платформой Kirin 9000L, которая еще не была анонсирована. Старшие при этом Huawei P50 Pro и P50 Pro+ получат процессоры Kirin 9000E и Kirin 9000 соответственно. Все смартфоны будут поддерживать 5G.Презентация нового семейства смартфонов Huawei P50, как сообщали сетевые информаторы, была запланирована на март 2021 года, но была перенесена и может состояться в апреле-мае.
https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html
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смартфоны, huawei technologies, гаджеты, технологии
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Внешний вид смартфонов Huawei
P50, P50 Pro и Pro+ претерпит серьезные изменения по сравнению с нынешним поколением. Качественные рендеры смартфона опубликовал
в Twitter
инсайдер HoiIndi.
Старшая версия Huawei P50 Pro+ получит огромный камерный модуль, в который войдут пять сенсоров. Одним из них станет перископный датчик для телефото. Смартфон получит экран-"водопад", тогда как младший Huawei P50 будет довольствоваться плоской AMOLED-матрицей.
Базовая версия Huawei P50 будет оснащена платформой Kirin 9000L, которая еще не была анонсирована. Старшие при этом Huawei P50 Pro и P50 Pro+ получат процессоры Kirin 9000E и Kirin 9000 соответственно. Все смартфоны будут поддерживать 5G.
Презентация нового семейства смартфонов Huawei P50, как сообщали сетевые информаторы, была запланирована на март 2021 года, но была перенесена и может состояться в апреле-мае.