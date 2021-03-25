Прокуратура Венесуэлы обвинила Гуаидо в хищении государственных ресурсов
© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Глава "временного правительства" Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, несет основную ответственность за хищение государственных ресурсов, замороженных в иностранных банках, уголовное дело уже открыто, сообщил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб.
"Двадцать третьего марта мы начали уголовное расследование по факту хищения ресурсов венесуэльского государства, которые могли быть использованы, среди прочего, для борьбы с пандемией COVID-19 и закупки вакцин против вируса", - заявил Сааб в ходе выступления, которое транслировал канал VTV.
По словам генпрокурора, основная ответственность за это хищение, которое не позволяет правительству Венесуэлы использовать свои ресурсы для целей здравоохранения и обеспечения граждан продовольствием, "лежит на тех, кто создал преступную фикцию несуществующего временного правительства".
"Должен напомнить, что прокуратура уже возбудила 25 дел, в рамках которых среди прочих фигурантов расследует действия экс-депутата Хуана Гуаидо", - добавил Сааб.
В Лондоне третий год продолжается рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании. Высокий суд Лондона признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Позднее Апелляционный суд Англии принял сторону Банка Венесуэлы, который обжаловал решение лондонского суда.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет недавно заявила, что в Венесуэле ухудшилась гуманитарная ситуация из-за ограничений в доступе к основным услугам, таким как медицинская помощь, вода, газ, продукты питания и бензин, она также упомянула гибель венесуэльских мигрантов. Представитель страны при СПЧ ООН назвал это следствием санкций, наложенных США.
В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов США до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.