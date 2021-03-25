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https://ria.ru/20210325/gosuslugi-1602809289.html
Минздрав будет информировать на госуслугах о реабилитации после COVID-19
Минздрав будет информировать на госуслугах о реабилитации после COVID-19
Минздрав РФ организует информирование о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID-19, через портал госуслуг, сообщил заместитель министра Павел... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:29
2021-03-25T14:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
павел пугачев
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
госуслуги
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минздрав РФ организует информирование о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID-19, через портал госуслуг, сообщил заместитель министра Павел Пугачев."Мы с коллегами проработаем и... централизованно организуем информирование пользователей Госуслуг, в частности, тех, кто переболел, о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID. Чтобы была понятная и доступная информация", - рассказал Пугачев на пресс-конференции.Важно, по словам замминистра, организовать такую систему коммуникации, при которой пользователь не запутается в существующих возможностях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел пугачев, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госуслуги, общество

Минздрав будет информировать на госуслугах о реабилитации после COVID-19

14:29 25.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минздрав РФ организует информирование о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID-19, через портал госуслуг, сообщил заместитель министра Павел Пугачев.
"Мы с коллегами проработаем и... централизованно организуем информирование пользователей Госуслуг, в частности, тех, кто переболел, о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID. Чтобы была понятная и доступная информация", - рассказал Пугачев на пресс-конференции.
Важно, по словам замминистра, организовать такую систему коммуникации, при которой пользователь не запутается в существующих возможностях.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Павел ПугачевКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ГосуслугиОбщество
 
 
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