https://ria.ru/20210325/gosuslugi-1602809289.html

Минздрав будет информировать на госуслугах о реабилитации после COVID-19

Минздрав будет информировать на госуслугах о реабилитации после COVID-19

Минздрав РФ организует информирование о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID-19, через портал госуслуг, сообщил заместитель министра Павел... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:29

2021-03-25T14:29

2021-03-25T14:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

павел пугачев

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

госуслуги

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минздрав РФ организует информирование о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID-19, через портал госуслуг, сообщил заместитель министра Павел Пугачев."Мы с коллегами проработаем и... централизованно организуем информирование пользователей Госуслуг, в частности, тех, кто переболел, о возможностях, связанных с реабилитацией после COVID. Чтобы была понятная и доступная информация", - рассказал Пугачев на пресс-конференции.Важно, по словам замминистра, организовать такую систему коммуникации, при которой пользователь не запутается в существующих возможностях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/vaktsina-1602382489.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел пугачев, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госуслуги, общество