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Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии
Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии
Крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс считает, что Европа и США сделали ряд фатальных ошибок на начальной стадии пандемии коронавируса. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:50
2021-03-25T11:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
microsoft corporation
билл гейтс
европа
сша
в мире
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ВАРШАВА 25 мар - РИА Новости. Крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс считает, что Европа и США сделали ряд фатальных ошибок на начальной стадии пандемии коронавируса."Хуже всего то, что были люди, такие как я, которые предупреждали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы. Но, к сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны. Среди них были рекомендации как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных. Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну", – сказал Гейтс в интервью газете Wyborcza и телеканалу TVN.Гейтс считает, что ситуацию могли бы спасти ранние инвестиции. "Мы должны инвестировать заранее, тогда это не будет стоить так много. Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс – если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! - тогда страны могли бы справиться гораздо лучше", - сказал он."Есть ряд выводов, которые необходимо сделать, и я думаю, что мы будем инвестировать в это, чтобы избежать повторения этой ситуации. Большая часть этих инвестиций - это инструменты для улучшения здоровья не только во время пандемии, но и для того, чтобы мы могли избавиться от целого ряда заболеваний, включая грипп, малярию, полиомиелит и множество других", - заключил Гейтс.
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коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, европа, сша, в мире

Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии

11:50 25.03.2021 (обновлено: 11:51 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАРШАВА 25 мар - РИА Новости. Крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс считает, что Европа и США сделали ряд фатальных ошибок на начальной стадии пандемии коронавируса.
"Хуже всего то, что были люди, такие как я, которые предупреждали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы. Но, к сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны. Среди них были рекомендации как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных. Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну", – сказал Гейтс в интервью газете Wyborcza и телеканалу TVN.
"Несколько стран, таких как Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, сделали это очень, очень хорошо. К сожалению, большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену", - добавил он.
Гейтс считает, что ситуацию могли бы спасти ранние инвестиции. "Мы должны инвестировать заранее, тогда это не будет стоить так много. Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс – если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! - тогда страны могли бы справиться гораздо лучше", - сказал он.
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"Есть ряд выводов, которые необходимо сделать, и я думаю, что мы будем инвестировать в это, чтобы избежать повторения этой ситуации. Большая часть этих инвестиций - это инструменты для улучшения здоровья не только во время пандемии, но и для того, чтобы мы могли избавиться от целого ряда заболеваний, включая грипп, малярию, полиомиелит и множество других", - заключил Гейтс.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Microsoft CorporationБилл ГейтсЕвропаСШАВ мире
 
 
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