https://ria.ru/20210325/geyts-1602776663.html

Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии

Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии

Крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс считает, что Европа и США сделали ряд фатальных ошибок на начальной стадии пандемии коронавируса. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:50

2021-03-25T11:50

2021-03-25T11:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

microsoft corporation

билл гейтс

европа

сша

в мире

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ВАРШАВА 25 мар - РИА Новости. Крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс считает, что Европа и США сделали ряд фатальных ошибок на начальной стадии пандемии коронавируса."Хуже всего то, что были люди, такие как я, которые предупреждали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы. Но, к сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны. Среди них были рекомендации как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных. Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну", – сказал Гейтс в интервью газете Wyborcza и телеканалу TVN.Гейтс считает, что ситуацию могли бы спасти ранние инвестиции. "Мы должны инвестировать заранее, тогда это не будет стоить так много. Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс – если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! - тогда страны могли бы справиться гораздо лучше", - сказал он."Есть ряд выводов, которые необходимо сделать, и я думаю, что мы будем инвестировать в это, чтобы избежать повторения этой ситуации. Большая часть этих инвестиций - это инструменты для улучшения здоровья не только во время пандемии, но и для того, чтобы мы могли избавиться от целого ряда заболеваний, включая грипп, малярию, полиомиелит и множество других", - заключил Гейтс.

https://ria.ru/20210324/lekarstva-1602533618.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, европа, сша, в мире