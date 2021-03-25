Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210325/gerber-1602676022.html
Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"
Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"
Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:54
2021-03-25T02:54
сара полсон
маколей калкин
синди кроуфорд
культура
кино и сериалы
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575751598_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_fa2e323af7e99e8f850b6f2059bfde30.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история ужасов".Пока неизвестно, на какую роль утвердили 19-летнюю дочь супермодели Синди Кроуфорд. Вместе с Кайей в предстоящих эпизодах, по информации Deadline, также задействованы Маколей Калкин, Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд и другие. В издании отмечают, что десятый сезон под названием "Double Feature" ("Двойной сеанс") будет состоять из двух историй, в отличие от предыдущих, где авторы раскрывали одну тему. Ожидается, что события в новых сериях будут происходить в море и на песке. Дата выхода шоу пока неизвестна. Премьера сериала-антологии состоялась в 2011-м году. В каждом сезоне зрители знакомились с новыми персонажами, местами и сюжетными линиями.
https://ria.ru/20210216/serial-1597567029.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575751598_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_3dd103048d5ec474038ff0a2ba120154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сара полсон, маколей калкин, синди кроуфорд, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес

Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"

02:54 25.03.2021
 
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАмериканская модель Кайя Гербер
Американская модель Кайя Гербер - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история ужасов".
"Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединяется к семье "Американской истории ужасов", — написал Мерфи.
Пока неизвестно, на какую роль утвердили 19-летнюю дочь супермодели Синди Кроуфорд. Вместе с Кайей в предстоящих эпизодах, по информации Deadline, также задействованы Маколей Калкин, Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд и другие.
В издании отмечают, что десятый сезон под названием "Double Feature" ("Двойной сеанс") будет состоять из двух историй, в отличие от предыдущих, где авторы раскрывали одну тему. Ожидается, что события в новых сериях будут происходить в море и на песке.
Дата выхода шоу пока неизвестна.
Премьера сериала-антологии состоялась в 2011-м году. В каждом сезоне зрители знакомились с новыми персонажами, местами и сюжетными линиями.
Кадр из сериала Очень странные дела - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 06:17Культура
Актер из "Очень странных дел" раскрыл подробности четвертого сезона
 
КультураСара ПолсонМаколей КалкинСинди КроуфордКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля
04:59Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
Лента новостейМолния