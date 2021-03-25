https://ria.ru/20210325/gerber-1602676022.html

Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"

Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"

Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T02:54

2021-03-25T02:54

2021-03-25T02:54

сара полсон

маколей калкин

синди кроуфорд

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история ужасов".Пока неизвестно, на какую роль утвердили 19-летнюю дочь супермодели Синди Кроуфорд. Вместе с Кайей в предстоящих эпизодах, по информации Deadline, также задействованы Маколей Калкин, Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд и другие. В издании отмечают, что десятый сезон под названием "Double Feature" ("Двойной сеанс") будет состоять из двух историй, в отличие от предыдущих, где авторы раскрывали одну тему. Ожидается, что события в новых сериях будут происходить в море и на песке. Дата выхода шоу пока неизвестна. Премьера сериала-антологии состоялась в 2011-м году. В каждом сезоне зрители знакомились с новыми персонажами, местами и сюжетными линиями.

https://ria.ru/20210216/serial-1597567029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сара полсон, маколей калкин, синди кроуфорд, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес