https://ria.ru/20210325/gerber-1602676022.html
Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"
Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"
Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:54
2021-03-25T02:54
2021-03-25T02:54
сара полсон
маколей калкин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история ужасов".Пока неизвестно, на какую роль утвердили 19-летнюю дочь супермодели Синди Кроуфорд. Вместе с Кайей в предстоящих эпизодах, по информации Deadline, также задействованы Маколей Калкин, Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд и другие. В издании отмечают, что десятый сезон под названием "Double Feature" ("Двойной сеанс") будет состоять из двух историй, в отличие от предыдущих, где авторы раскрывали одну тему. Ожидается, что события в новых сериях будут происходить в море и на песке. Дата выхода шоу пока неизвестна. Премьера сериала-антологии состоялась в 2011-м году. В каждом сезоне зрители знакомились с новыми персонажами, местами и сюжетными линиями.
https://ria.ru/20210216/serial-1597567029.html
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сара полсон, маколей калкин, синди кроуфорд, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история ужасов".
"Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединяется к семье "Американской истории ужасов", — написал Мерфи.
Пока неизвестно, на какую роль утвердили 19-летнюю дочь супермодели Синди Кроуфорд. Вместе с Кайей в предстоящих эпизодах, по информации Deadline, также задействованы
Маколей Калкин, Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд и другие.
В издании отмечают, что десятый сезон под названием "Double Feature" ("Двойной сеанс") будет состоять из двух историй, в отличие от предыдущих, где авторы раскрывали одну тему. Ожидается, что события в новых сериях будут происходить в море и на песке.
Дата выхода шоу пока неизвестна.
Премьера сериала-антологии состоялась в 2011-м году. В каждом сезоне зрители знакомились с новыми персонажами, местами и сюжетными линиями.