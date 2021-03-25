https://ria.ru/20210325/gaz-1602732087.html

СП указала на высокую стоимость подключения газа в российских селах

СП указала на высокую стоимость подключения газа в российских селах

Строительство газораспределительных сетей и водопроводов за счет бюджета не помогли существенно повысить уровень обеспеченности газом и водой сельских жителей в РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T00:04

2021-03-25T00:04

2021-03-25T00:04

россия

счетная палата рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586383581_0:266:2695:1782_1920x0_80_0_0_53b960499ae5ad096c5260bff7688701.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Строительство газораспределительных сетей и водопроводов за счет бюджета не помогли существенно повысить уровень обеспеченности газом и водой сельских жителей в России из-за высокой стоимости подключения для граждан, к такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ, проанализировав реализацию программы комплексного развития сельских территорий.Низкий процент газификации сельских домохозяйств, по мнению контрольного ведомства, обусловлен высокой стоимостью технологического присоединения: в проверяемый период она была сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в ряде регионов превышала его более чем в два раза.В результате в 6 из 52 проанализированных регионов домовладения не были подключены к введенным в эксплуатацию водопроводам, в 10 – к новым газораспределительным сетям.Среди системных нарушений СП отметила также недостоверность отчетов регионов о результатах использования бюджетных субсидий. "Так, из 52 регионов 17 предоставили недостоверные данные о вводе в эксплуатацию 65 объектов инженерной инфраструктуры. Это может свидетельствовать о рисках нерезультативного использования средств федерального бюджета на сумму почти 430 миллионов рублей", - отмечает Счетная палата.Ситуация усугубляется тем, что недостоверные данные в дальнейшем учитывались регионами при расчете уровня газификации и обеспеченности сельского населения питьевой водой, а в конечном итоге включались в ежегодный национальный доклад о ходе реализации госпрограммы, говорится в документах.

https://realty.ria.ru/20200921/kontsessiya-1577542817.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/gaz-1576232418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, экономика