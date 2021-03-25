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СП указала на высокую стоимость подключения газа в российских селах
СП указала на высокую стоимость подключения газа в российских селах
Строительство газораспределительных сетей и водопроводов за счет бюджета не помогли существенно повысить уровень обеспеченности газом и водой сельских жителей в РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T00:04
2021-03-25T00:04
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Строительство газораспределительных сетей и водопроводов за счет бюджета не помогли существенно повысить уровень обеспеченности газом и водой сельских жителей в России из-за высокой стоимости подключения для граждан, к такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ, проанализировав реализацию программы комплексного развития сельских территорий.Низкий процент газификации сельских домохозяйств, по мнению контрольного ведомства, обусловлен высокой стоимостью технологического присоединения: в проверяемый период она была сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в ряде регионов превышала его более чем в два раза.В результате в 6 из 52 проанализированных регионов домовладения не были подключены к введенным в эксплуатацию водопроводам, в 10 – к новым газораспределительным сетям.Среди системных нарушений СП отметила также недостоверность отчетов регионов о результатах использования бюджетных субсидий. "Так, из 52 регионов 17 предоставили недостоверные данные о вводе в эксплуатацию 65 объектов инженерной инфраструктуры. Это может свидетельствовать о рисках нерезультативного использования средств федерального бюджета на сумму почти 430 миллионов рублей", - отмечает Счетная палата.Ситуация усугубляется тем, что недостоверные данные в дальнейшем учитывались регионами при расчете уровня газификации и обеспеченности сельского населения питьевой водой, а в конечном итоге включались в ежегодный национальный доклад о ходе реализации госпрограммы, говорится в документах.
https://realty.ria.ru/20200921/kontsessiya-1577542817.html
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россия, счетная палата рф, экономика

СП указала на высокую стоимость подключения газа в российских селах

00:04 25.03.2021
 
© РИА Новости / Александр ВильфГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Строительство газораспределительных сетей и водопроводов за счет бюджета не помогли существенно повысить уровень обеспеченности газом и водой сельских жителей в России из-за высокой стоимости подключения для граждан, к такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ, проанализировав реализацию программы комплексного развития сельских территорий.
"Всего в 2018–2019 годах в эксплуатацию было введено 1,8 тысячи километров газораспределительных сетей и 1,4 тысячи километров локальных водопроводов. Однако построенные объекты не помогли существенно повысить уровень газификации и водоснабжения сельских домохозяйств. Одна из причин – отсутствие их фактического подключения", - говорится в опубликованных аудиторами документах.
Низкий процент газификации сельских домохозяйств, по мнению контрольного ведомства, обусловлен высокой стоимостью технологического присоединения: в проверяемый период она была сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в ряде регионов превышала его более чем в два раза.
В результате в 6 из 52 проанализированных регионов домовладения не были подключены к введенным в эксплуатацию водопроводам, в 10 – к новым газораспределительным сетям.
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"Анализ также показал, что в ряде регионов результаты обеспеченности населения питьевой водой были достигнуты за счет естественной убыли или миграции населения. Однако при расчете показателя демографические факторы Минсельхозом не учитывались", - говорится в отчете аудиторов.

Среди системных нарушений СП отметила также недостоверность отчетов регионов о результатах использования бюджетных субсидий. "Так, из 52 регионов 17 предоставили недостоверные данные о вводе в эксплуатацию 65 объектов инженерной инфраструктуры. Это может свидетельствовать о рисках нерезультативного использования средств федерального бюджета на сумму почти 430 миллионов рублей", - отмечает Счетная палата.
Ситуация усугубляется тем, что недостоверные данные в дальнейшем учитывались регионами при расчете уровня газификации и обеспеченности сельского населения питьевой водой, а в конечном итоге включались в ежегодный национальный доклад о ходе реализации госпрограммы, говорится в документах.
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РоссияСчетная палата РФЭкономика
 
 
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