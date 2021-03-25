https://ria.ru/20210325/fotograf-1602897464.html
Задержанного в Минске фотографа "Известий" отпустили
Задержанного в Минске фотографа "Известий" отпустили
Фотограф "Известий" Павел Волков, задержанный в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T22:54
2021-03-25T22:54
2021-03-25T22:57
протесты в белоруссии
известия
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_56:62:2371:1364_1920x0_80_0_0_fee0f58e51de12de91cc7c749f02de3b.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фотограф "Известий" Павел Волков, задержанный в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили.Ранее в газете "Коммерсант" сообщили РИА Новости, что корреспондента издания Кирилла Кривошеева задержали в Минске, где белорусская оппозиция намеревалась провести акцию протеста. В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержан также фотограф газеты "Известия". Секретарь СЖР Тимур Шафир сообщил РИА Новости, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. В "Известиях" сообщили РИА Новости, что разбираются в произошедшем."Все, нас отпустили", - сказал Волков.
https://ria.ru/20210325/minsk-1602825205.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_7f0da0f65a7f71615eed3ababce60295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
известия, минск, белоруссия