https://ria.ru/20210325/fotograf-1602897464.html

Задержанного в Минске фотографа "Известий" отпустили

Задержанного в Минске фотографа "Известий" отпустили

Фотограф "Известий" Павел Волков, задержанный в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T22:54

2021-03-25T22:54

2021-03-25T22:57

протесты в белоруссии

известия

минск

белоруссия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фотограф "Известий" Павел Волков, задержанный в Минске, сообщил РИА Новости, что его отпустили.Ранее в газете "Коммерсант" сообщили РИА Новости, что корреспондента издания Кирилла Кривошеева задержали в Минске, где белорусская оппозиция намеревалась провести акцию протеста. В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержан также фотограф газеты "Известия". Секретарь СЖР Тимур Шафир сообщил РИА Новости, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. В "Известиях" сообщили РИА Новости, что разбираются в произошедшем."Все, нас отпустили", - сказал Волков.

https://ria.ru/20210325/minsk-1602825205.html

минск

белоруссия

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известия, минск, белоруссия