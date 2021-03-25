https://ria.ru/20210325/fleshmob-1602794373.html
В Татарстане проверят организаторов детского флешмоба в поддержку школы
В Татарстане проверят организаторов детского флешмоба в поддержку школы
Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:15
2021-03-25T13:15
2021-03-25T13:59
республика татарстан (татарстан)
образование - общество
общество
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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.В соцсетях в среду вечером был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под роликом отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу."Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем, считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев."Да… Прокуратура Республики Татарстан даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей", - добавил он, отвечая на вопрос, собираются ли проводить проверку после флешмоба.Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что подобные действия – не вариант решения вопроса. По её словам, проблема существует, но местные власти ведут работу по её решению, и есть абсолютно нормальные, общепринятые возможности решить вопрос."В данном случае не должно на кону стоять здоровье детей", - заявила Галимова журналистам.
https://ria.ru/20210324/semevedenie-1602592874.html
республика татарстан (татарстан)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602802062_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_394ceffaab6ef51500bb81ec9c82fc7d.jpg
Дети из двух посёлков под Казанью просят школу. Кадры флешмоба
Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. В соцсетях был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". "Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев.
2021-03-25T13:15
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PT0M51S
РИА Новости
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), образование - общество, общество
КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости.
Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью
составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
В соцсетях в среду вечером был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под роликом отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу.
"Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем, считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев.
"Да… Прокуратура Республики Татарстан
даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей", - добавил он, отвечая на вопрос, собираются ли проводить проверку после флешмоба.
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что подобные действия – не вариант решения вопроса. По её словам, проблема существует, но местные власти ведут работу по её решению, и есть абсолютно нормальные, общепринятые возможности решить вопрос.
"В данном случае не должно на кону стоять здоровье детей", - заявила Галимова журналистам.