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В Татарстане проверят организаторов детского флешмоба в поддержку школы
В Татарстане проверят организаторов детского флешмоба в поддержку школы
Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:15
2021-03-25T13:59
республика татарстан (татарстан)
образование - общество
общество
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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.В соцсетях в среду вечером был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под роликом отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу."Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем, считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев."Да… Прокуратура Республики Татарстан даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей", - добавил он, отвечая на вопрос, собираются ли проводить проверку после флешмоба.Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что подобные действия – не вариант решения вопроса. По её словам, проблема существует, но местные власти ведут работу по её решению, и есть абсолютно нормальные, общепринятые возможности решить вопрос."В данном случае не должно на кону стоять здоровье детей", - заявила Галимова журналистам.
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Дети из двух посёлков под Казанью просят школу. Кадры флешмоба
Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. В соцсетях был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". "Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев.
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республика татарстан (татарстан), образование - общество, общество

В Татарстане проверят организаторов детского флешмоба в поддержку школы

13:15 25.03.2021 (обновлено: 13:59 25.03.2021)
 
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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
В соцсетях в среду вечером был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под роликом отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу.
"Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем, считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев.
"Да… Прокуратура Республики Татарстан даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей", - добавил он, отвечая на вопрос, собираются ли проводить проверку после флешмоба.
Учитель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 10:43
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Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что подобные действия – не вариант решения вопроса. По её словам, проблема существует, но местные власти ведут работу по её решению, и есть абсолютно нормальные, общепринятые возможности решить вопрос.
"В данном случае не должно на кону стоять здоровье детей", - заявила Галимова журналистам.
 
Республика Татарстан (Татарстан)Образование - ОбществоОбщество
 
 
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