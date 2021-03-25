https://ria.ru/20210325/fleshmob-1602794373.html

В Татарстане проверят организаторов детского флешмоба в поддержку школы

В Татарстане проверят организаторов детского флешмоба в поддержку школы

Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:15

2021-03-25T13:15

2021-03-25T13:59

республика татарстан (татарстан)

образование - общество

общество

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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.В соцсетях в среду вечером был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под роликом отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу."Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем, считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев."Да… Прокуратура Республики Татарстан даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей", - добавил он, отвечая на вопрос, собираются ли проводить проверку после флешмоба.Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что подобные действия – не вариант решения вопроса. По её словам, проблема существует, но местные власти ведут работу по её решению, и есть абсолютно нормальные, общепринятые возможности решить вопрос."В данном случае не должно на кону стоять здоровье детей", - заявила Галимова журналистам.

https://ria.ru/20210324/semevedenie-1602592874.html

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Дети из двух посёлков под Казанью просят школу. Кадры флешмоба Прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба, где дети из двух посёлков под Казанью составили собой слово "школа", сидя и лёжа в снегу, чтобы для них построили школу, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. В соцсетях был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лёжа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". "Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", - сказал Галиев. 2021-03-25T13:15 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), образование - общество, общество