https://ria.ru/20210325/facebook-1602763342.html
Facebook создаст приложение для адаптации бывших заключенных в обществе
Facebook создаст приложение для адаптации бывших заключенных в обществе
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook разрабатывает приложение для бывших заключенных, чтобы помочь им адаптироваться в обществе, сообщает агентство... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:46
2021-03-25T10:46
2021-03-25T13:54
facebook
whatsapp inc.
марк цукерберг
калифорния
технологии
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook разрабатывает приложение для бывших заключенных, чтобы помочь им адаптироваться в обществе, сообщает агентство Блумберг.Агентство отмечает, что рекламу нового приложения The Re-Entry App ("Приложение для возвращения") опубликовали в Instagram в среду. В уведомлении, предлагающем помощь в "подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества", пользователям предложили ранний доступ к программе. Однако позднее пост удалили."Мы находимся в поиске различных способов преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются маргинализированные группы в наших приложениях. Это было предназначено только для внутреннего тестирования, и мы удалили уведомление, как только узнали, что оно некоторое время работало для внешнего доступа", — пояснила агентству представитель соцсети.The Re-Entry App является частью кампании Facebook по созданию продуктов для социально незащищенных групп.Соцсеть Facebook в феврале 2004 года 19-летним основал американский студент Марк Цукерберг. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20210324/strelok-1602583361.html
https://ria.ru/20210319/instagram-1601921125.html
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facebook, whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, технологии
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook
разрабатывает приложение для бывших заключенных, чтобы помочь им адаптироваться в обществе, сообщает агентство Блумберг.
Агентство отмечает, что рекламу нового приложения The Re-Entry App ("Приложение для возвращения") опубликовали в Instagram в среду. В уведомлении, предлагающем помощь в "подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества", пользователям предложили ранний доступ к программе. Однако позднее пост удалили.
"Мы находимся в поиске различных способов преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются маргинализированные группы в наших приложениях. Это было предназначено только для внутреннего тестирования, и мы удалили уведомление, как только узнали, что оно некоторое время работало для внешнего доступа", — пояснила агентству представитель соцсети.
The Re-Entry App является частью кампании Facebook по созданию продуктов для социально незащищенных групп.
Соцсеть Facebook в феврале 2004 года 19-летним основал американский студент Марк Цукерберг
. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния
). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.