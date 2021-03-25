https://ria.ru/20210325/facebook-1602763342.html

Facebook создаст приложение для адаптации бывших заключенных в обществе

Facebook создаст приложение для адаптации бывших заключенных в обществе

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook разрабатывает приложение для бывших заключенных, чтобы помочь им адаптироваться в обществе, сообщает агентство... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:46

2021-03-25T10:46

2021-03-25T13:54

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марк цукерберг

калифорния

технологии

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook разрабатывает приложение для бывших заключенных, чтобы помочь им адаптироваться в обществе, сообщает агентство Блумберг.Агентство отмечает, что рекламу нового приложения The Re-Entry App ("Приложение для возвращения") опубликовали в Instagram в среду. В уведомлении, предлагающем помощь в "подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества", пользователям предложили ранний доступ к программе. Однако позднее пост удалили."Мы находимся в поиске различных способов преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются маргинализированные группы в наших приложениях. Это было предназначено только для внутреннего тестирования, и мы удалили уведомление, как только узнали, что оно некоторое время работало для внешнего доступа", — пояснила агентству представитель соцсети.The Re-Entry App является частью кампании Facebook по созданию продуктов для социально незащищенных групп.Соцсеть Facebook в феврале 2004 года 19-летним основал американский студент Марк Цукерберг. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210324/strelok-1602583361.html

https://ria.ru/20210319/instagram-1601921125.html

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facebook, whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, технологии