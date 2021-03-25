https://ria.ru/20210325/dtp-1602832147.html

В Москве арестовали водителя, задавившего двух женщин

В Москве арестовали водителя, задавившего двух женщин

Головинский суд Москвы в четверг арестовал водителя Mercedes, задавившего двух женщин на севере столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:25

2021-03-25T16:25

2021-03-25T17:30

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602844736_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_a85bd824b6a4be8b253363351a47de7e.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Головинский суд Москвы в четверг арестовал водителя Mercedes, задавившего двух женщин на севере столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.По данным суда, ему предъявлено обвинение.Авария случилась во вторник на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после ДТП водитель бросил машину и скрылся, но впоследствии был задержан. Обе пострадавшие скончались.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Позднее МВД опубликовало видео, в котором Сомон признал вину, но заявил, что не пил и не превышал скорость. По его словам, у машины якобы не сработали тормоза. Он утверждает, что сам момент аварии четко не помнит - только срабатывание подушек безопасности.На вопрос о том, почему он сбежал с места ДТП, водитель заявил, что был в шоковом состоянии, а также рассказал, что вообще-то хотел сдаться - но прежде должен был посетить больницу. Сутки Сомон пробыл у друга, на вопрос о том, почему так и не пришел в полицию, молодой человек промолчал.

https://ria.ru/20210324/dtp-1602577762.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия