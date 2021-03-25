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В Москве арестовали водителя, задавившего двух женщин
В Москве арестовали водителя, задавившего двух женщин
Головинский суд Москвы в четверг арестовал водителя Mercedes, задавившего двух женщин на севере столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:25
2021-03-25T17:30
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Головинский суд Москвы в четверг арестовал водителя Mercedes, задавившего двух женщин на севере столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.По данным суда, ему предъявлено обвинение.Авария случилась во вторник на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после ДТП водитель бросил машину и скрылся, но впоследствии был задержан. Обе пострадавшие скончались.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Позднее МВД опубликовало видео, в котором Сомон признал вину, но заявил, что не пил и не превышал скорость. По его словам, у машины якобы не сработали тормоза. Он утверждает, что сам момент аварии четко не помнит - только срабатывание подушек безопасности.На вопрос о том, почему он сбежал с места ДТП, водитель заявил, что был в шоковом состоянии, а также рассказал, что вообще-то хотел сдаться - но прежде должен был посетить больницу. Сутки Сомон пробыл у друга, на вопрос о том, почему так и не пришел в полицию, молодой человек промолчал.
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москва, происшествия

В Москве арестовали водителя, задавившего двух женщин

16:25 25.03.2021 (обновлено: 17:30 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Головинского суда / Перейти в фотобанкЗадержанный водитель Mercedes Хусен Сомон, обвиняемый в смерти двух женщин при ДТП на тротуаре Пулковской улице, во время избрания меры пресечения в Головинском суде
Задержанный водитель Mercedes Хусен Сомон, обвиняемый в смерти двух женщин при ДТП на тротуаре Пулковской улице, во время избрания меры пресечения в Головинском суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Головинского суда
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Головинский суд Москвы в четверг арестовал водителя Mercedes, задавившего двух женщин на севере столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным суда, ему предъявлено обвинение.
Авария случилась во вторник на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после ДТП водитель бросил машину и скрылся, но впоследствии был задержан. Обе пострадавшие скончались.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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Позднее МВД опубликовало видео, в котором Сомон признал вину, но заявил, что не пил и не превышал скорость. По его словам, у машины якобы не сработали тормоза. Он утверждает, что сам момент аварии четко не помнит - только срабатывание подушек безопасности.
На вопрос о том, почему он сбежал с места ДТП, водитель заявил, что был в шоковом состоянии, а также рассказал, что вообще-то хотел сдаться - но прежде должен был посетить больницу. Сутки Сомон пробыл у друга, на вопрос о том, почему так и не пришел в полицию, молодой человек промолчал.
 
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