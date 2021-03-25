https://ria.ru/20210325/dtp-1602745213.html

В Приморье автомобиль ДПС сбил ребенка, выехавшего на дорогу на самокате

В Приморье автомобиль ДПС сбил ребенка, выехавшего на дорогу на самокате

Патрульный автомобиль ДПС во Владивостоке, ехавший с включенными проблесковыми маячками, сбил школьника, который выехал на дорогу на самокате, сообщил РИА... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T07:39

2021-03-25T07:39

2021-03-25T08:14

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Патрульный автомобиль ДПС во Владивостоке, ехавший с включенными проблесковыми маячками, сбил школьника, который выехал на дорогу на самокате, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по Приморскому краю.По его словам, сотрудники ГИБДД вызвали на место скорую помощь. По предварительным данным медицинских работников, мальчик получил ушибы и ссадины."По данному факту руководством УМВД России по городу Владивостоку назначено проведение служебной проверки. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию", - добавил собеседник.Представитель краевой прокуратуры сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство организовало проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения и о полиции, а также исполнения административных регламентов в сфере организации деятельности госинспекции."По предварительной информации, автомобиль ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку при исполнении оперативно-служебных задач в районе поворота на улицу Союзную... выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, передвигавшегося на самокате по проезжей части автомобильной дороги... По результатам проверки будет дана оценка законности действий сотрудников полиции и при наличии основании приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20210312/voditel-1600881733.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия