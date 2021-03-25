https://ria.ru/20210325/draka-1602640391.html

"Дело хотят замять": кто покрывает боксера, до смерти избившего моряка

"Дело хотят замять": кто покрывает боксера, до смерти избившего моряка

В Свердловской области третий год не могут поставить точку в деле 22-летнего Андрея Михайлеца, скончавшегося после драки с боксером. Единственный удар пришелся... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T08:00

2021-03-25T08:00

2021-03-25T10:23

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

артемовский

происшествия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области третий год не могут поставить точку в деле 22-летнего Андрея Михайлеца, скончавшегося после драки с боксером. Единственный удар пришелся в голову и попал на видео — по заключению судмедэкспертизы, именно он привел к смерти. Тем не менее суд присяжных дважды оправдал обвиняемого, а затем и вовсе отправил материалы на доследование. Родители Андрея уверены: историю всячески пытаются замять."Стрелка" у Дворца культурыВ июне 2018-го Андрей приехал в поселок Буланаш проведать бабушку с дедушкой. Хотя сам он уже несколько лет жил в Екатеринбурге, на малой родине осталось много школьных друзей. С одним из них — Андреем Федоровым — случайно встретился вечером в местном парке.Тот рассказал, что на днях с автомобиля его отца кто-то снял колеса, которые нашлись в гараже у некоего Вячеслава Мифтахитдинова. В полицию Федоров-старший не обратился — решил разобраться во всем сам. Назначил встречу возле местного Дворца культуры. Михайлец счел своим долгом поддержать школьного товарища и тоже туда отправился.Мифтахитдинов приехал с внушительной группой поддержки — около десяти человек. Дальнейшее развитие событий сняли камеры наружного наблюдения, установленные на здании. На кадрах видно, как Федоров-старший с ружьем наперевес гоняет оппонента вокруг машины, несколько раз стреляет в воздух, после чего бросается в драку.Андрей сначала не вмешивался в конфликт, затем пытался разнять дерущихся, однако, поняв, что это бесполезно, отошел в сторону. В этот момент на площади появляются еще несколько человек. Один из них с ходу бьет Михайлеца кулаком по лицу, тот падает навзничь и больше не встает. Спустя несколько минут его переносят в машину и увозят в местную больницу."Поздно ночью мне позвонили родители и сказали, что Андрей в реанимации, — вспоминает в беседе с корреспондентом РИА Новости отец погибшего Дмитрий. — Врачи дали неутешительный прогноз, сообщив, что сын в коме самой последней — четвертой — степени. Спустя три дня он скончался, так и не придя в сознание". По заключению проводившего вскрытие судмедэксперта, смерть наступила в результате удара тупым предметом по голове, а основной очаг поражения находился в левой лобной доле головного мозга. Специалист резонно предположил, что "тупым предметом" был кулак.Присяжные заседателиСледователи возбудили два уголовных дела.Первое — "Угроза убийством" — в отношении Федорова-старшего, стрелявшего из ружья. Его в итоге приговорили к 320 часам обязательных работ. Второе — по более тяжкой статье 111 части 4 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Обвинение предъявили 26-летнему Евгению Верещагину. Суд отправил его под домашний арест, хотя следователи и родители убитого настаивали на заключении под стражу.В основу уголовного дела легли видеозапись, показания свидетелей, результаты судебно-медицинской экспертизы, а также сведения о том, что обвиняемый посещал местную секцию бокса. Несмотря на предоставленные доказательства, в феврале 2019-го Верещагина полностью оправдал суд присяжных, которых выбрали из жителей района."После оглашения приговора я заметил, как на улице один из присяжных передает другому конверт, — говорит Дмитрий. — Мне показалось это подозрительным. Более того, увидев, что я иду в их сторону, эти люди достали зажигалку, сожгли какую-то бумагу, а затем быстро сели в машину и уехали".Прокуратура и родители погибшего обжаловали приговор, поэтому дело направили на новое рассмотрение."Мы просили перенести заседание в другой суд, — рассказывает адвокат потерпевших Евгения Кротова. — И, соответственно, выбрать присяжных из жителей другого города — ведь в Буланаше многие друг с другом хорошо знакомы и не могут быть беспристрастными. Но нам отказали". Осенью 2019-го все повторилось — суд оправдал Верещагина, а прокуратура и родители погибшего подали апелляцию, попросив перенести заседание. По словам адвоката, на этот раз причины были веские — одна из шести присяжных оказалась коллегой супруги обвиняемого и по закону не имела права принимать участия в процессе.Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство и согласился перенести заседание. Однако вышестоящая инстанция отменила это решение, вернув дело все в тот же Артемовский городской суд. Вопросы без ответовНовое заседание назначили на осень 2020-го. Еще несколько раз откладывали, а в марте 2021-го все материалы и вовсе вернули в СК на доследование. "Дело в том, что ранее прокурор настоял на повторной судебно-медицинской экспертизе, которая почему-то не дала четкого ответа о причинно-следственной связи между ударом и гибелью Андрея, — объясняет адвокат. — Специалисты не исключали, что смертельные травмы он мог получить в результате падения, а это автоматически влечет переквалификацию статьи на менее тяжкую 109-ю "Причинение смерти по неосторожности", срок давности по которой — всего два года".РИА Новости связалось с адвокатом Верещагина, однако тот отказался что-либо комментировать. Своему клиенту он тоже рекомендовал "воздержаться от общения с прессой". Родители погибшего искренне не понимают, почему никто до сих пор не ответил за гибель их сына. Более того, они уверены, что в той "разборке" именно на боксера Верещагина возложили задачу "нейтрализации" оппонентов. Возможно, в правой руке у него был какой-то тяжелый предмет. Например, кастет. "Мы потеряли единственного сына, а Верещагин находится на свободе, успел даже жениться и родить ребенка, — говорит отец погибшего. — У Андрея тоже были большие планы. Осенью 2018-го на свадьбе лучшего друга он собирался сделать своей девушке предложение, а теперь его нет. Получается, что одним ударом этот боксер перечеркнул сразу три жизни: мою, супруги и сына". Верещагину, если его вину все же докажут, грозит до 15 лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде, на которую после первого оправдательного приговора ему заменили домашний арест.

https://ria.ru/20210217/draka-1597747253.html

https://ria.ru/20201205/draka-1587729699.html

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По словам родителей, Андрей оказался на «стрелке» возле ДК совершенно случайно По словам родителей, Андрей оказался на «стрелке» возле ДК совершенно случайно 2021-03-25T08:00 true PT1M46S

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свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, артемовский, происшествия