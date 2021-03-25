Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210325/downey-1602666899.html
Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом
Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом
The Late Show" Стивеном Кольбером рассказал, как однажды чуть не погиб при при прыжке с парашютом, сообщает ET Canada. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T07:21
2021-03-25T07:21
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт дауни-младший
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150086/13/1500861375_0:47:1598:945_1920x0_80_0_0_d02e9e0c04279bb613fcd5a97944a814.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актер Роберт Дауни — младший в беседе с ведущим программы "The Late Show" Стивеном Кольбером рассказал, как однажды чуть не погиб при при прыжке с парашютом, сообщает ET Canada. На вопрос журналиста, любит ли он приключения, исполнитель роли Железного человека в блокбастерах Marvel ответил, что в молодости много чего делал, но сейчас, будучи человеком среднего возраста (актеру 55 лет. — Прим. ред.), стал менее рисковым. Затем актер вспомнил, как однажды у него перекрутился парашют во время свободного падения с высоты 3,6 километров. "Это было не весело", — вспоминал Дауни-младший.Номинант на премию "Оскар" добавил, что это был первый и последний раз его занятий скайдайвингом.
https://ria.ru/20210312/antipremiya-1600934331.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150086/13/1500861375_0:0:1598:1199_1920x0_80_0_0_124134f86eb8e39eb74c7179b5bf7b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, роберт дауни-младший

Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом

07:21 25.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка "Железный человек 3"
Актер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка Железный человек 3 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актер Роберт Дауни — младший в беседе с ведущим программы "The Late Show" Стивеном Кольбером рассказал, как однажды чуть не погиб при при прыжке с парашютом, сообщает ET Canada.
На вопрос журналиста, любит ли он приключения, исполнитель роли Железного человека в блокбастерах Marvel ответил, что в молодости много чего делал, но сейчас, будучи человеком среднего возраста (актеру 55 лет. — Прим. ред.), стал менее рисковым.
Затем актер вспомнил, как однажды у него перекрутился парашют во время свободного падения с высоты 3,6 километров. "Это было не весело", — вспоминал Дауни-младший.

"Какое же было счастье, когда парашют все-таки раскрылся, и я понял, что не разобьюсь о землю на бешеной скорости", — рассказал актер.

Номинант на премию "Оскар" добавил, что это был первый и последний раз его занятий скайдайвингом.
Кадр из фильма Удивительное путешествие доктора Дулиттла - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 14:01Культура
Роберт Дауни — младший и Адам Сэндлер номинированы на "Золотую малину"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыРоберт Дауни-младший
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния