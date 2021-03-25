https://ria.ru/20210325/downey-1602666899.html

Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом

Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом

The Late Show" Стивеном Кольбером рассказал, как однажды чуть не погиб при при прыжке с парашютом, сообщает ET Canada. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T07:21

2021-03-25T07:21

2021-03-25T07:21

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новости культуры

роберт дауни-младший

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актер Роберт Дауни — младший в беседе с ведущим программы "The Late Show" Стивеном Кольбером рассказал, как однажды чуть не погиб при при прыжке с парашютом, сообщает ET Canada. На вопрос журналиста, любит ли он приключения, исполнитель роли Железного человека в блокбастерах Marvel ответил, что в молодости много чего делал, но сейчас, будучи человеком среднего возраста (актеру 55 лет. — Прим. ред.), стал менее рисковым. Затем актер вспомнил, как однажды у него перекрутился парашют во время свободного падения с высоты 3,6 километров. "Это было не весело", — вспоминал Дауни-младший.Номинант на премию "Оскар" добавил, что это был первый и последний раз его занятий скайдайвингом.

https://ria.ru/20210312/antipremiya-1600934331.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, роберт дауни-младший