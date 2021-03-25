https://ria.ru/20210325/downey-1602666899.html
Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом
Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом
The Late Show" Стивеном Кольбером рассказал, как однажды чуть не погиб при при прыжке с парашютом, сообщает ET Canada. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T07:21
2021-03-25T07:21
2021-03-25T07:21
культура
кино и сериалы
новости культуры
роберт дауни-младший
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150086/13/1500861375_0:47:1598:945_1920x0_80_0_0_d02e9e0c04279bb613fcd5a97944a814.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актер Роберт Дауни — младший в беседе с ведущим программы "The Late Show" Стивеном Кольбером рассказал, как однажды чуть не погиб при при прыжке с парашютом, сообщает ET Canada. На вопрос журналиста, любит ли он приключения, исполнитель роли Железного человека в блокбастерах Marvel ответил, что в молодости много чего делал, но сейчас, будучи человеком среднего возраста (актеру 55 лет. — Прим. ред.), стал менее рисковым. Затем актер вспомнил, как однажды у него перекрутился парашют во время свободного падения с высоты 3,6 километров. "Это было не весело", — вспоминал Дауни-младший.Номинант на премию "Оскар" добавил, что это был первый и последний раз его занятий скайдайвингом.
https://ria.ru/20210312/antipremiya-1600934331.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150086/13/1500861375_0:0:1598:1199_1920x0_80_0_0_124134f86eb8e39eb74c7179b5bf7b1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, роберт дауни-младший
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Актер Роберт Дауни — младший в беседе с ведущим программы "
The Late Show" Стивеном Кольбером рассказал, как однажды чуть не погиб при при прыжке с парашютом, сообщает
ET Canada.
На вопрос журналиста, любит ли он приключения, исполнитель роли Железного человека в блокбастерах Marvel ответил, что в молодости много чего делал, но сейчас, будучи человеком среднего возраста (актеру 55 лет. — Прим. ред.), стал менее рисковым.
Затем актер вспомнил, как однажды у него перекрутился парашют во время свободного падения с высоты 3,6 километров. "Это было не весело", — вспоминал Дауни-младший.
"Какое же было счастье, когда парашют все-таки раскрылся, и я понял, что не разобьюсь о землю на бешеной скорости", — рассказал актер.
Номинант на премию "Оскар" добавил, что это был первый и последний раз его занятий скайдайвингом.