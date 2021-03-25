https://ria.ru/20210325/dgtu-1602648842.html
Уникальный российский 3D-сканер поможет сделать протезы рук эффективнее
Уникальный российский 3D-сканер поможет сделать протезы рук эффективнее
Высокоточный 3D-сканер культи для создания протеза разработали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). Тактильный сканер BioSculptor... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:00
2021-03-25T08:00
2021-03-25T08:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
донской государственный технический университет
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высокоточный 3D-сканер культи для создания протеза разработали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). Тактильный сканер BioSculptor 3D Touch Scanner автоматически обследует культю, собирает информацию о расположении мышц, костей, жировой ткани и в течение часа создает индивидуальную 3D-модель культеприемной гильзы. О разработке сообщили в пресс-службе вуза.Несмотря на значительный прогресс в технологиях производства протезов конечностей, по словам специалистов ДГТУ, более 60 процентов пациентов отказываются от протеза руки из-за дискомфорта, технических ограничений и внешнего вида устройства, а главное, из-за недостаточной осведомленности о вариантах решения этих проблем. При всем технологическом и функциональном многообразии решений, отмечают ученые, главный изъян любого из них — гильза, которая надевается на конечность.Применяемые сегодня технологии позволяют проектировать гильзы на основе 3D-моделей культи, но не способны распознавать состав тканей, говорят ученые. Между тем, по их словам, неправильное определение расположения тканей может не только снизить эффективность протеза и доставить дискомфорт пациенту, но и привести к неприятным последствиям вплоть до некроза.По словам ученых, сегодня в мире проблемы определения состава тканей решают только в Массачусетском технологическом институте (MIT) с помощью громоздких приборов, предназначенных исключительно для нижних конечностей. Разработанный же в ДГТУ BioSculptor 3D Touch Scanner для сканирования культи рук не имеет аналогов в мире, отмечают его создатели."Процедура полностью автоматизирована и безболезненна для пациента. Наш прибор с помощью тензометрических датчиков и датчиков касания сканирует не только форму культи, но и анализирует расположение мышечной, костной и жировой ткани. Вывод результата сканирования в виде 3D-модели позволяет быстро и без дополнительных усилий исследовать результаты измерений. Само исследование длится не более 15 минут, построение 3D-модели – 30-40 минут," — сообщил Хашев.По его словам, для анализа пациенту необходимо поместить культю по центру измерительного кольца. Анализатор движется вдоль конечности, оказывая давление на поверхность культи и считывая данные через каждый сантиметр. Превышение предельного усилия отслеживается с помощью чуткого тензодатчика, а данные в виде облака точек передаются оператору на компьютер, где программа строит 3D-модель культи пациента и приемной гильзы.Сейчас научный коллектив активно занимается совершенствованием программного обеспечения для сканера. В ближайшее время ученые планируют расширить функциональные возможности устройства, научившись точнее определять не только состав тканей, но и уровень мышечного тонуса.
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Уникальный сканер
Уникальный сканер
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университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости
. Высокоточный 3D-сканер культи для создания протеза разработали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ
). Тактильный сканер BioSculptor 3D Touch Scanner автоматически обследует культю, собирает информацию о расположении мышц, костей, жировой ткани и в течение часа создает индивидуальную 3D-модель культеприемной гильзы. О разработке сообщили в пресс-службе вуза.
Несмотря на значительный прогресс в технологиях производства протезов конечностей, по словам специалистов ДГТУ, более 60 процентов пациентов отказываются от протеза руки из-за дискомфорта, технических ограничений и внешнего вида устройства, а главное, из-за недостаточной осведомленности о вариантах решения этих проблем. При всем технологическом и функциональном многообразии решений, отмечают ученые, главный изъян любого из них — гильза, которая надевается на конечность.
"Гильза — один из самых важных индивидуальных узлов протеза, она соединяет усеченную конечность с механическими модулями протеза и воспринимает основные статические и динамические нагрузки. Проблема создания удобных и качественных гильз остается одной из главных в протезировании. От формы и материала гильзы во многом зависит, как будет функционировать подключаемое техническое устройство, и, в конечном итоге, комфорт пациента, носящего протез", — рассказал аспирант ДГТУ, разработчик профиля "Робототехника" института опережающих технологий "Школа Икс" Денис Хашев.
Применяемые сегодня технологии позволяют проектировать гильзы на основе 3D-моделей культи, но не способны распознавать состав тканей, говорят ученые. Между тем, по их словам, неправильное определение расположения тканей может не только снизить эффективность протеза и доставить дискомфорт пациенту, но и привести к неприятным последствиям вплоть до некроза.
По словам ученых, сегодня в мире проблемы определения состава тканей решают только в Массачусетском технологическом институте (MIT) с помощью громоздких приборов, предназначенных исключительно для нижних конечностей. Разработанный же в ДГТУ BioSculptor 3D Touch Scanner для сканирования культи рук не имеет аналогов в мире, отмечают его создатели.
"Процедура полностью автоматизирована и безболезненна для пациента. Наш прибор с помощью тензометрических датчиков и датчиков касания сканирует не только форму культи, но и анализирует расположение мышечной, костной и жировой ткани. Вывод результата сканирования в виде 3D-модели позволяет быстро и без дополнительных усилий исследовать результаты измерений. Само исследование длится не более 15 минут, построение 3D-модели – 30-40 минут," — сообщил Хашев.
По его словам, для анализа пациенту необходимо поместить культю по центру измерительного кольца. Анализатор движется вдоль конечности, оказывая давление на поверхность культи и считывая данные через каждый сантиметр. Превышение предельного усилия отслеживается с помощью чуткого тензодатчика, а данные в виде облака точек передаются оператору на компьютер, где программа строит 3D-модель культи пациента и приемной гильзы.
Сейчас научный коллектив активно занимается совершенствованием программного обеспечения для сканера. В ближайшее время ученые планируют расширить функциональные возможности устройства, научившись точнее определять не только состав тканей, но и уровень мышечного тонуса.