https://ria.ru/20210325/devochka-1602874047.html

В СК передали еще одно дело о найденной в Талдоме истощенной девочке

В СК передали еще одно дело о найденной в Талдоме истощенной девочке

Прокуратура решила передать в СК уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка в Талдоме, сообщила журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T19:20

2021-03-25T19:20

2021-03-25T23:17

ольга ярославская

ксения мишонова

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

талдом

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура решила передать в СК уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка в Талдоме, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева."Талдомский городской прокурор принял решение об изъятии из производства ОД УМВД России по Талдомскому району уголовного дела, возбужденного органом дознания по ст. 156 УК РФ по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней девочки на территории городского округа Талдом", - сказала Григорьева.По ее словам, уголовное дело передано в следственный отдел Талдома ГСУ СК РФ по Московской области для соединения с уголовным делом, возбужденным по факту истязания малолетней девочки.Надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела обеспечивается.Ранее полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве. У малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Старшая сестра девочки тоже в больнице.В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме.Как позднее сообщила РИА Новости Ярославская, девочки пока остаются в больнице, когда появится возможность, их перевезут в Москву в больницу или учреждение соцзащиты, в зависимости от состояния здоровья. По ее словам, если будут найдены родственники девочек, будет решаться вопрос о родственной опеке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/taldom-1602811146.html

https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html

москва

талдом

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"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице. 2021-03-25T19:20 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ольга ярославская, ксения мишонова, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), москва, талдом, происшествия