https://ria.ru/20210325/deti-1602869945.html

Заболевание детей в селе под Волгоградом не связано с едой, заявила врач

Заболевание детей в селе под Волгоградом не связано с едой, заявила врач

Симптомы, которые наблюдаются у госпитализированных шести детей из села Сидоры Волгоградской области, относятся к вирусной инфекции и не связаны с приемом пищи, РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:56

2021-03-25T18:56

2021-03-25T18:56

здоровье - общество

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Симптомы, которые наблюдаются у госпитализированных шести детей из села Сидоры Волгоградской области, относятся к вирусной инфекции и не связаны с приемом пищи, сообщила журналистам заместитель главного врача по инфекционной работе Волгоградской областной детской клинической больницы Ирина Текучева.Ранее сообщалось, что шестеро детей в возрасте от трех до одиннадцати лет из села Сидоры Волгоградской области госпитализированы в среду и четверг в больницу с вирусной инфекцией неизвестной этиологии. Местный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, также проверку организовала прокуратура региона.По словам Текучевой, дети поступили в больницу в состоянии средней тяжести с одинаковыми жалобами: рвота, диарея, повышенная температура. Сейчас у них наблюдается положительная динамика. Точный диагноз, отметила врач, будет установлен после проведения всех анализов."Больше складывается впечатление о том, что дети переносят вирусную инфекцию … При сборе эпиданамнеза у детей отмечается, что четкой связи с приемом пищи не прослеживается, потому что дети разных возрастных групп, питались в разных местах", - сообщила Текучева.По ее словам, сегодня в село были направлены сотрудники районной больницы, они осмотрели детей и взрослых, которые были в контакте с заболевшими. По информации Текучевой, новых больных не выявлено.

https://ria.ru/20210325/infektsiya-1602818202.html

волгоградская область

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здоровье - общество, волгоградская область, происшествия