Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/deti-1602869945.html
Заболевание детей в селе под Волгоградом не связано с едой, заявила врач
Заболевание детей в селе под Волгоградом не связано с едой, заявила врач
Симптомы, которые наблюдаются у госпитализированных шести детей из села Сидоры Волгоградской области, относятся к вирусной инфекции и не связаны с приемом пищи, РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:56
2021-03-25T18:56
здоровье - общество
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Симптомы, которые наблюдаются у госпитализированных шести детей из села Сидоры Волгоградской области, относятся к вирусной инфекции и не связаны с приемом пищи, сообщила журналистам заместитель главного врача по инфекционной работе Волгоградской областной детской клинической больницы Ирина Текучева.Ранее сообщалось, что шестеро детей в возрасте от трех до одиннадцати лет из села Сидоры Волгоградской области госпитализированы в среду и четверг в больницу с вирусной инфекцией неизвестной этиологии. Местный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, также проверку организовала прокуратура региона.По словам Текучевой, дети поступили в больницу в состоянии средней тяжести с одинаковыми жалобами: рвота, диарея, повышенная температура. Сейчас у них наблюдается положительная динамика. Точный диагноз, отметила врач, будет установлен после проведения всех анализов."Больше складывается впечатление о том, что дети переносят вирусную инфекцию … При сборе эпиданамнеза у детей отмечается, что четкой связи с приемом пищи не прослеживается, потому что дети разных возрастных групп, питались в разных местах", - сообщила Текучева.По ее словам, сегодня в село были направлены сотрудники районной больницы, они осмотрели детей и взрослых, которые были в контакте с заболевшими. По информации Текучевой, новых больных не выявлено.
https://ria.ru/20210325/infektsiya-1602818202.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, волгоградская область, происшествия

Заболевание детей в селе под Волгоградом не связано с едой, заявила врач

18:56 25.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 мар – РИА Новости. Симптомы, которые наблюдаются у госпитализированных шести детей из села Сидоры Волгоградской области, относятся к вирусной инфекции и не связаны с приемом пищи, сообщила журналистам заместитель главного врача по инфекционной работе Волгоградской областной детской клинической больницы Ирина Текучева.
Ранее сообщалось, что шестеро детей в возрасте от трех до одиннадцати лет из села Сидоры Волгоградской области госпитализированы в среду и четверг в больницу с вирусной инфекцией неизвестной этиологии. Местный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, также проверку организовала прокуратура региона.
По словам Текучевой, дети поступили в больницу в состоянии средней тяжести с одинаковыми жалобами: рвота, диарея, повышенная температура. Сейчас у них наблюдается положительная динамика. Точный диагноз, отметила врач, будет установлен после проведения всех анализов.
"Больше складывается впечатление о том, что дети переносят вирусную инфекцию … При сборе эпиданамнеза у детей отмечается, что четкой связи с приемом пищи не прослеживается, потому что дети разных возрастных групп, питались в разных местах", - сообщила Текучева.
По ее словам, сегодня в село были направлены сотрудники районной больницы, они осмотрели детей и взрослых, которые были в контакте с заболевшими. По информации Текучевой, новых больных не выявлено.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
15:15
В Волгограде группу в детсаду закрыли на карантин из-за вспышки инфекции
 
Здоровье - ОбществоВолгоградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния