https://ria.ru/20210325/deti-1602841744.html

Кузнецова заявила о возвращении всех российских детей из иракских тюрем

Кузнецова заявила о возвращении всех российских детей из иракских тюрем

Работа по возвращению несовершеннолетних россиян из тюрем в Ираке завершена, сообщает пресс-служба детского омбудсмена РФ. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:09

2021-03-25T17:09

2021-03-25T17:09

россия

анна кузнецова

ближний восток

ирак

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Работа по возвращению несовершеннолетних россиян из тюрем в Ираке завершена, сообщает пресс-служба детского омбудсмена РФ."Анна Кузнецова сообщила, что в настоящее время официально работа по возвращению несовершеннолетних из тюрем Ирака завершена, информации о том, что там еще могут находиться российские дети, не поступало", - говорится в сообщении.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 274 ребенка: 122 – из Ирака и 152 – из Сирии.

https://ria.ru/20210325/migranty-1602767678.html

россия

ближний восток

ирак

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2021

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россия, анна кузнецова, ближний восток, ирак