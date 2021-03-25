https://ria.ru/20210325/deti-1602786460.html
Попова оценила влияние дистанционного обучения на здоровье детей
Попова оценила влияние дистанционного обучения на здоровье детей
Дистанционное обучение детей негативно влияет на их здоровье – растет заболеваемость близорукостью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:33
2021-03-25T12:33
2021-03-25T12:52
социальный навигатор
здоровье
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дистанционное обучение детей негативно влияет на их здоровье – растет заболеваемость близорукостью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Дистанционное образование, к сожалению, дает негативное влияние и на здоровье. Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные – а мы занимаемся изучением этой проблемы, – о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья", - сказала Попова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг.
https://ria.ru/20201223/obrazovanie-1590605546.html
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социальный навигатор, здоровье, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество