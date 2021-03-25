https://ria.ru/20210325/davlenie-1602793093.html

Песков назвал попытки давить на Россию насильственным демократизаторством

Песков назвал попытки давить на Россию насильственным демократизаторством

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал его проявлением политики "мягкой силы", которая при этом... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:07

2021-03-25T13:07

2021-03-25T14:06

дмитрий песков

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сша

в мире

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал его проявлением политики "мягкой силы", которая при этом преследует жесткие цели.Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации, развязал против России войну нового типа — ментальную. Ее цель — уничтожение самосознания общества."Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза, они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", — заявил Песков журналистам.Он подчеркнул, что Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела."Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место", — отметил Песков.Представитель Кремля добавил, что западные страны придерживаются линии на сдерживание и подавление России, которая заметна невооруженным глазом.Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что страна сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв ее развития и создание проблем по периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить и поставить ее под внешний контроль".

https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html

https://ria.ru/20210314/grozev-1601084894.html

https://ria.ru/20210323/ideal-1602452834.html

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дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире