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Песков назвал попытки давить на Россию насильственным демократизаторством
Песков назвал попытки давить на Россию насильственным демократизаторством
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал его проявлением политики "мягкой силы", которая при этом... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:07
2021-03-25T14:06
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал его проявлением политики "мягкой силы", которая при этом преследует жесткие цели.Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации, развязал против России войну нового типа — ментальную. Ее цель — уничтожение самосознания общества."Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза, они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", — заявил Песков журналистам.Он подчеркнул, что Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела."Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место", — отметил Песков.Представитель Кремля добавил, что западные страны придерживаются линии на сдерживание и подавление России, которая заметна невооруженным глазом.Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что страна сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв ее развития и создание проблем по периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить и поставить ее под внешний контроль".
https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html
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дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков назвал попытки давить на Россию насильственным демократизаторством

13:07 25.03.2021 (обновлено: 14:06 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал его проявлением политики "мягкой силы", которая при этом преследует жесткие цели.
Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации, развязал против России войну нового типа — ментальную. Ее цель — уничтожение самосознания общества.
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"Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза, они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним. Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", — заявил Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела.
"Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место", — отметил Песков.
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Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства добавил, что страна сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв ее развития и создание проблем по периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить и поставить ее под внешний контроль".
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