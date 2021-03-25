https://ria.ru/20210325/darknet-1602852779.html

В даркнете нашли объявления о продаже якобы "Спутника V"

В даркнете нашли объявления о продаже якобы "Спутника V"

Компания Check Point Software Technologies заявила, что ее эксперты обнаружили в даркнете предложения о продаже якобы вакцин против коронавируса, в частности,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:57

2021-03-25T17:57

2021-03-25T18:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

astrazeneca

johnson & johnson

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Компания Check Point Software Technologies заявила, что ее эксперты обнаружили в даркнете предложения о продаже якобы вакцин против коронавируса, в частности, киберпреступники предлагают купить и вакцину "Спутник V"."В январе 2021 команда CPR (Check Point Research) обнаружила в даркнете сотни предложений о продаже вакцин всего за 500 долларов. Сейчас там около 1200 таких объявлений - в три раза больше, чем в январе", - говорится в сообщении компании.Так, исследователи обнаружили предложения о продаже различных видов вакцин от 500 долларов за дозу. Например, "Спутник V" предлагают приобрести за 600 долларов (порядка 45,7 тысячи рублей по текущему курсу), сообщают в компании. По такой же цене предлагалась вакцина от Johnson & Johnson. Вакцины от AstraZeneca и китайской Sinopharm предлагались за 500 долларов.Эксперты компании также отметили, что в даркнете можно найти поддельный сертификат о вакцинации якобы в центре по контролю и профилактике заболеваний США, который стоит 200 долларов за штуку."Также есть возможность приобрести поддельную справку об отрицательном тесте на COVID-19 по акции "три по цене двух" или за 25 долларов изготовить справку самостоятельно всего за полчаса. Фактически сейчас в даркнете можно найти все связанные с коронавирусом виды услуг и справок - как результаты тестов, так и сертификаты о вакцинации", - указывает компания.Эксперты Check Point Research подготовили ряд рекомендаций по предотвращению использования и распространения поддельных документов В частности, необходимо обращать внимание на ошибки, опечатки, низкое качество изображений и неправильное употребление терминов: это может свидетельствовать о том, что документ поддельный.Компания Check Point Software Technologies Ltd. - один из ведущих мировых поставщиков программных средств и аппаратных систем в сфере кибербезопасности. Международная штаб-квартира компании расположена в городе Тель-Авив, Израиль, штаб-квартира в США - в Сан-Карлосе (Калифорния).

https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html

https://ria.ru/20191217/1562488557.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", astrazeneca , johnson & johnson, технологии, в мире