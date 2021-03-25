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В даркнете нашли объявления о продаже якобы "Спутника V"
В даркнете нашли объявления о продаже якобы "Спутника V"
Компания Check Point Software Technologies заявила, что ее эксперты обнаружили в даркнете предложения о продаже якобы вакцин против коронавируса, в частности,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:57
2021-03-25T17:57
2021-03-25T18:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
astrazeneca
johnson & johnson
технологии
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Компания Check Point Software Technologies заявила, что ее эксперты обнаружили в даркнете предложения о продаже якобы вакцин против коронавируса, в частности, киберпреступники предлагают купить и вакцину "Спутник V"."В январе 2021 команда CPR (Check Point Research) обнаружила в даркнете сотни предложений о продаже вакцин всего за 500 долларов. Сейчас там около 1200 таких объявлений - в три раза больше, чем в январе", - говорится в сообщении компании.Так, исследователи обнаружили предложения о продаже различных видов вакцин от 500 долларов за дозу. Например, "Спутник V" предлагают приобрести за 600 долларов (порядка 45,7 тысячи рублей по текущему курсу), сообщают в компании. По такой же цене предлагалась вакцина от Johnson & Johnson. Вакцины от AstraZeneca и китайской Sinopharm предлагались за 500 долларов.Эксперты компании также отметили, что в даркнете можно найти поддельный сертификат о вакцинации якобы в центре по контролю и профилактике заболеваний США, который стоит 200 долларов за штуку."Также есть возможность приобрести поддельную справку об отрицательном тесте на COVID-19 по акции "три по цене двух" или за 25 долларов изготовить справку самостоятельно всего за полчаса. Фактически сейчас в даркнете можно найти все связанные с коронавирусом виды услуг и справок - как результаты тестов, так и сертификаты о вакцинации", - указывает компания.Эксперты Check Point Research подготовили ряд рекомендаций по предотвращению использования и распространения поддельных документов В частности, необходимо обращать внимание на ошибки, опечатки, низкое качество изображений и неправильное употребление терминов: это может свидетельствовать о том, что документ поддельный.Компания Check Point Software Technologies Ltd. - один из ведущих мировых поставщиков программных средств и аппаратных систем в сфере кибербезопасности. Международная штаб-квартира компании расположена в городе Тель-Авив, Израиль, штаб-квартира в США - в Сан-Карлосе (Калифорния).
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вакцина "спутник v", astrazeneca , johnson & johnson, технологии, в мире
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Компания Check Point Software Technologies заявила, что ее эксперты обнаружили в даркнете предложения о продаже якобы вакцин против коронавируса, в частности, киберпреступники предлагают купить и вакцину "Спутник V
".
"В январе 2021 команда CPR (Check Point Research) обнаружила в даркнете сотни предложений о продаже вакцин всего за 500 долларов. Сейчас там около 1200 таких объявлений - в три раза больше, чем в январе", - говорится в сообщении компании.
Так, исследователи обнаружили предложения о продаже различных видов вакцин от 500 долларов за дозу. Например, "Спутник V" предлагают приобрести за 600 долларов (порядка 45,7 тысячи рублей по текущему курсу), сообщают в компании. По такой же цене предлагалась вакцина от Johnson & Johnson
. Вакцины от AstraZeneca
и китайской Sinopharm предлагались за 500 долларов.
Эксперты компании также отметили, что в даркнете можно найти поддельный сертификат о вакцинации якобы в центре по контролю и профилактике заболеваний США
, который стоит 200 долларов за штуку.
"Также есть возможность приобрести поддельную справку об отрицательном тесте на COVID-19 по акции "три по цене двух" или за 25 долларов изготовить справку самостоятельно всего за полчаса. Фактически сейчас в даркнете можно найти все связанные с коронавирусом виды услуг и справок - как результаты тестов, так и сертификаты о вакцинации", - указывает компания.
Эксперты Check Point Research подготовили ряд рекомендаций по предотвращению использования и распространения поддельных документов В частности, необходимо обращать внимание на ошибки, опечатки, низкое качество изображений и неправильное употребление терминов: это может свидетельствовать о том, что документ поддельный.
Компания Check Point Software Technologies Ltd. - один из ведущих мировых поставщиков программных средств и аппаратных систем в сфере кибербезопасности. Международная штаб-квартира компании расположена в городе Тель-Авив, Израиль, штаб-квартира в США - в Сан-Карлосе (Калифорния).