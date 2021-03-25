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Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
Разрабатываемый в России новый космический мини-челнок по размерам будет соответствовать американскому кораблю X-37B, его предназначение - беспилотная... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T03:15
2021-03-25T03:43
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разрабатываемый в России новый космический мини-челнок по размерам будет соответствовать американскому кораблю X-37B, его предназначение - беспилотная транспортировка грузов на орбиту и их возвращение на Землю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Как пояснил источник, это инициативная разработка НПО "Молния" - создателя легендарного "Бурана", предназначенная для коммерческого рынка.На орбиту корабль должна выводить ракета-носитель типа "Союз".О том, что НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, стало известно в среду. По ее прогнозу, комплекс отправится в космос "в ближайшие пять лет".Первым космическим челноком был советский "Буран". Его создавали для широкого спектра задач и перевозок по маршруту Земля — космос — Земля. Рассчитанный изначально на сотню полетов, он совершил только один в 1988 году. Потом финансирование сократилось, и корабль законсервировали.В США с 2010 года успешно эксплуатируется секретный космический мини-шаттл X-37B, разработанный компанией Boeing. За это время корабль шесть раз побывал в космосе, где выполнял эксперименты в интересах американских ВВС. Их подробности засекречены.В сентябре 2020 года испытания своего мини-челнока провел Китай. С космодрома Цзюцюань 4 сентября с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" на орбиту был запущен аппарат для тестирования технологий многократного использования. Через два дня он успешно приземлился.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/korabl-1602635774.html
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россия, космос - риа наука

Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным

03:15 25.03.2021 (обновлено: 03:43 25.03.2021)
 
© КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя
Пуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© КЦ "Южный" / Роскосмос
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разрабатываемый в России новый космический мини-челнок по размерам будет соответствовать американскому кораблю X-37B, его предназначение - беспилотная транспортировка грузов на орбиту и их возвращение на Землю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Разрабатываемый НПО "Молния" аппарат является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, то есть должен быть создан в той же размерности. Он не предназначен для пилотируемых полетов, а проектируется под доставку и возвращение грузов из космоса", - пояснил собеседник агентства.

Как пояснил источник, это инициативная разработка НПО "Молния" - создателя легендарного "Бурана", предназначенная для коммерческого рынка.
На орбиту корабль должна выводить ракета-носитель типа "Союз".
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О том, что НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, стало известно в среду. По ее прогнозу, комплекс отправится в космос "в ближайшие пять лет".
Первым космическим челноком был советский "Буран". Его создавали для широкого спектра задач и перевозок по маршруту Земля — космос — Земля. Рассчитанный изначально на сотню полетов, он совершил только один в 1988 году. Потом финансирование сократилось, и корабль законсервировали.
В США с 2010 года успешно эксплуатируется секретный космический мини-шаттл X-37B, разработанный компанией Boeing. За это время корабль шесть раз побывал в космосе, где выполнял эксперименты в интересах американских ВВС. Их подробности засекречены.
В сентябре 2020 года испытания своего мини-челнока провел Китай. С космодрома Цзюцюань 4 сентября с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" на орбиту был запущен аппарат для тестирования технологий многократного использования. Через два дня он успешно приземлился.
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