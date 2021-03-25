https://ria.ru/20210325/chelnok-1602739827.html

Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным

Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным

Разрабатываемый в России новый космический мини-челнок по размерам будет соответствовать американскому кораблю X-37B, его предназначение - беспилотная... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T03:15

2021-03-25T03:15

2021-03-25T03:43

россия

космос - риа наука

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разрабатываемый в России новый космический мини-челнок по размерам будет соответствовать американскому кораблю X-37B, его предназначение - беспилотная транспортировка грузов на орбиту и их возвращение на Землю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Как пояснил источник, это инициативная разработка НПО "Молния" - создателя легендарного "Бурана", предназначенная для коммерческого рынка.На орбиту корабль должна выводить ракета-носитель типа "Союз".О том, что НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, стало известно в среду. По ее прогнозу, комплекс отправится в космос "в ближайшие пять лет".Первым космическим челноком был советский "Буран". Его создавали для широкого спектра задач и перевозок по маршруту Земля — космос — Земля. Рассчитанный изначально на сотню полетов, он совершил только один в 1988 году. Потом финансирование сократилось, и корабль законсервировали.В США с 2010 года успешно эксплуатируется секретный космический мини-шаттл X-37B, разработанный компанией Boeing. За это время корабль шесть раз побывал в космосе, где выполнял эксперименты в интересах американских ВВС. Их подробности засекречены.В сентябре 2020 года испытания своего мини-челнока провел Китай. С космодрома Цзюцюань 4 сентября с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" на орбиту был запущен аппарат для тестирования технологий многократного использования. Через два дня он успешно приземлился.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/korabl-1602635774.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/korabl-1602637878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука