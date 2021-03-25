https://ria.ru/20210325/chek-1602785235.html

Глава ФНС объяснил, какие чеки россиян сможет видеть налоговая

Глава ФНС объяснил, какие чеки россиян сможет видеть налоговая

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ сможет видеть только те чеки россиян, которые они загрузят в специальный сервис, рассказал глава службы Даниил Егоров. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:27

2021-03-25T12:27

2021-03-25T16:46

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ сможет видеть только те чеки россиян, которые они загрузят в специальный сервис, рассказал глава службы Даниил Егоров.ФНС в феврале сообщила, что создает сервис хранения чеков в электронном виде, которые в будущем можно будет предъявить для возврата товара или гарантийного обслуживания. Егоров отметил, что данный сервис также позволит упростить получение социальных вычетов, например, за покупку лекарств."Была история, что знают все мои покупки. Хотя это касалось только тех, кто лично их себе туда заведет", - сказал глава ФНС в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24". Другим участником программы выступил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян."Ты как работающий с данными понимаешь, что по чеку я же не знаю, кто их купил. У меня этих данных нет. Только если ты сам специально принудительно в приложение к себе положил и соответственно, мне провел доступ к ним. Но вот история образовалась таким образом. Поэтому для меня это еще один урок, что информационно нужно очень хорошо подготавливать то, что ты делаешь", - добавил Егоров.ФНС ранее сообщала, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя, для чего нужно будет предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель сможет отсканировать QR-код бумажного (не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России "Проверка чеков", которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище.

https://rsport.ria.ru/20210324/sport-1602620745.html

россия

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика