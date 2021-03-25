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Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Из-за пандемии возможны перебои в поставках туалетной бумаги, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:03
2021-03-25T17:03
2021-03-25T18:12
в мире
экономика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из-за пандемии возможны перебои в поставках туалетной бумаги, сообщает агентство Bloomberg.Это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. От проблемы уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками. Агентство напомнило, что Вальтер Шалька — глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий — ранее сообщил о возникшей проблеме с экспортом древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги. Как объяснил бизнесмен, из-за обострения конкуренции у терминалов Suzano суда стали появляться реже и ситуация может еще ухудшиться.Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, считает Шалька.
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в мире, экономика
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Из-за пандемии возможны перебои в поставках туалетной бумаги, сообщает агентство Bloomberg
.
Это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. От проблемы уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками.
Агентство напомнило, что Вальтер Шалька — глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий — ранее сообщил о возникшей проблеме с экспортом древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги.
Как объяснил бизнесмен, из-за обострения конкуренции у терминалов Suzano суда стали появляться реже и ситуация может еще ухудшиться.
"Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском", — добавил он.
Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, считает Шалька.