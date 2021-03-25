Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/bumaga-1602839987.html
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Из-за пандемии возможны перебои в поставках туалетной бумаги, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:03
2021-03-25T18:12
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568736270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b32d097e3a33b6c5e9982ae4c7a5172.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из-за пандемии возможны перебои в поставках туалетной бумаги, сообщает агентство Bloomberg.Это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. От проблемы уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками. Агентство напомнило, что Вальтер Шалька — глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий — ранее сообщил о возникшей проблеме с экспортом древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги. Как объяснил бизнесмен, из-за обострения конкуренции у терминалов Suzano суда стали появляться реже и ситуация может еще ухудшиться.Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, считает Шалька.
https://ria.ru/20210324/sakhar-1602577970.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568736270_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_8784e661c6db5a51aa620d65c3eba520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, экономика

Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги

17:03 25.03.2021 (обновлено: 18:12 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПродажа туалетной бумаги в супермаркете
Продажа туалетной бумаги в супермаркете - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Из-за пандемии возможны перебои в поставках туалетной бумаги, сообщает агентство Bloomberg.
Это может произойти из-за роста спроса на морские перевозки и нехватки грузовых судов. От проблемы уже пострадали экспортеры товаров, перевозимых контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками.
Агентство напомнило, что Вальтер Шалька — глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий — ранее сообщил о возникшей проблеме с экспортом древесной массы, необходимой для производства туалетной бумаги.
Как объяснил бизнесмен, из-за обострения конкуренции у терминалов Suzano суда стали появляться реже и ситуация может еще ухудшиться.
"Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском", — добавил он.
Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, считает Шалька.
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 08:46
Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России
 
В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния