https://ria.ru/20210325/boevik-1602755060.html

В Москве задержали члена банды Басаева

В Москве задержали члена банды Басаева

В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили ФСБ и Следственный комитет. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:52

2021-03-25T09:52

2021-03-25T14:02

светлана петренко

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили ФСБ и Следственный комитет.Это уроженец Чеченской Республики Герман Арбинин, он был членом банды Шамиля Басаева.В ближайшее время ему предъявят обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на силовиков, а также изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на СИЗО.Поиск других участников атак на россиян продолжается. В недавнем интервью "Российской газете" директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что кара постигнет всех террористов, "где бы они ни находились".Трагедия в Аргунском ущельеВ 2000 году 90 бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковская область) вели бой в Шатойском районе с 2500 боевиками Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам с помощью оружия, потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой. В итоге командир связался с полковой артиллерией по радиостанции и вызвал огонь на себя.Выжили шесть силовиков, остальные 84 погибли. Роте удалось задержать врага и выиграть время для подхода резерва федеральных сил. Из ущелья сбежали единицы террористов.За проявленное мужество 22 военным присвоили звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

https://ria.ru/20200303/1568076055.html

https://ria.ru/20181124/1533289786.html

москва

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светлана петренко, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия