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В Москве задержали члена банды Басаева
В Москве задержали члена банды Басаева
В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили ФСБ и Следственный комитет. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:52
2021-03-25T14:02
светлана петренко
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили ФСБ и Следственный комитет.Это уроженец Чеченской Республики Герман Арбинин, он был членом банды Шамиля Басаева.В ближайшее время ему предъявят обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на силовиков, а также изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на СИЗО.Поиск других участников атак на россиян продолжается. В недавнем интервью "Российской газете" директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что кара постигнет всех террористов, "где бы они ни находились".Трагедия в Аргунском ущельеВ 2000 году 90 бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковская область) вели бой в Шатойском районе с 2500 боевиками Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам с помощью оружия, потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой. В итоге командир связался с полковой артиллерией по радиостанции и вызвал огонь на себя.Выжили шесть силовиков, остальные 84 погибли. Роте удалось задержать врага и выиграть время для подхода резерва федеральных сил. Из ущелья сбежали единицы террористов.За проявленное мужество 22 военным присвоили звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.
https://ria.ru/20200303/1568076055.html
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светлана петренко, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве задержали члена банды Басаева

09:52 25.03.2021 (обновлено: 14:02 25.03.2021)
 
© ФСБ РФЗадержание участника нападения на псковских десантников в Чечне. Кадр видео
Задержание участника нападения на псковских десантников в Чечне. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© ФСБ РФ
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Москве задержали бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили ФСБ и Следственный комитет.
Это уроженец Чеченской Республики Герман Арбинин, он был членом банды Шамиля Басаева.
В ближайшее время ему предъявят обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на силовиков, а также изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на СИЗО.
Поиск других участников атак на россиян продолжается. В недавнем интервью "Российской газете" директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что кара постигнет всех террористов, "где бы они ни находились".
Памятник десантникам из состава 6-й парашютно-десантной роты, открытый в Псковской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
3 марта 2020, 19:07
В Псковской области установили памятники погибшим в Чечне десантникам

Трагедия в Аргунском ущелье

В 2000 году 90 бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковская область) вели бой в Шатойском районе с 2500 боевиками Басаева и арабского наемника Хаттаба.
Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам с помощью оружия, потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой. В итоге командир связался с полковой артиллерией по радиостанции и вызвал огонь на себя.
Выжили шесть силовиков, остальные 84 погибли. Роте удалось задержать врага и выиграть время для подхода резерва федеральных сил. Из ущелья сбежали единицы террористов.
За проявленное мужество 22 военным присвоили звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.
Военнослужащий ССО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2018
24 ноября 2018, 08:00
Стоять насмерть. Пять русских подразделений, принявших неравный бой
 
Светлана ПетренкоШамиль БасаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
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