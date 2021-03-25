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Курс биткоина обрушился на десять процентов
Курс биткоина обрушился на десять процентов
Курс биткоина падал на десять процентов, до 51 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:39
2021-03-25T15:39
2021-03-25T16:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
илон маск
биткоин
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Курс биткоина падал на десять процентов, до 51 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15:20 мск падает в цене на 9,47%, до 51 408 долларов. Минутами ранее показатель опускался более чем на десять процентов, достигая 51 057 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 8,88% — до 51 562 долларов. Динамика везде приводится за сутки.Накануне в ходе торгов эта криптовалюта подорожала, превысив отметку в 55 тысяч долларов, после сообщения основателя Tesla Илона Маска о том, что электромобили компании теперь можно купить за биткоины.Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%.
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илон маск, биткоин, tesla motors, экономика
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Курс биткоина падал на десять процентов, до 51 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15:20 мск падает в цене на 9,47%, до 51 408 долларов. Минутами ранее показатель опускался более чем на десять процентов, достигая 51 057 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 8,88% — до 51 562 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Накануне в ходе торгов эта криптовалюта подорожала, превысив отметку в 55 тысяч долларов, после сообщения основателя Tesla Илона Маска
о том, что электромобили компании теперь можно купить за биткоины.
Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%.