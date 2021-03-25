https://ria.ru/20210325/bitkoin-1602821890.html

Курс биткоина обрушился на десять процентов

Курс биткоина обрушился на десять процентов

Курс биткоина падал на десять процентов, до 51 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T15:39

2021-03-25T15:39

2021-03-25T16:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

илон маск

биткоин

tesla motors

экономика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Курс биткоина падал на десять процентов, до 51 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15:20 мск падает в цене на 9,47%, до 51 408 долларов. Минутами ранее показатель опускался более чем на десять процентов, достигая 51 057 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 8,88% — до 51 562 долларов. Динамика везде приводится за сутки.Накануне в ходе торгов эта криптовалюта подорожала, превысив отметку в 55 тысяч долларов, после сообщения основателя Tesla Илона Маска о том, что электромобили компании теперь можно купить за биткоины.Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/bitkoin-1602604283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, биткоин, tesla motors, экономика