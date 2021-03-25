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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210325/bioetika-1602786607.html
Дискуссия в Церкви об ЭКО поможет "докопаться до истины", заявили в РПЦЗ
Дискуссия в Церкви об ЭКО поможет "докопаться до истины", заявили в РПЦЗ
Проект документа об отношении Русской православной церкви к технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), допускающий отдельные виды ЭКО, обобщает... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:34
2021-03-25T12:40
религия и мировоззрение
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проект документа об отношении Русской православной церкви к технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), допускающий отдельные виды ЭКО, обобщает имеющийся "пастырский опыт" в этом отношении, при этом дискуссия по этому вопросу необходима и полезна, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.Ранее сайт РПЦ и еще ряд православных порталов опубликовали с целью дискуссии проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения". Текст также был направлен в епархии Русской православной церкви для получения отзывов. Комментарии собираются до 29 марта. Документ, в частности, указывает на допустимость некоторых методов ЭКО, которые исключают получение "избыточных" эмбрионов и "намеренное убийство детей в зародыше"."Мне кажется, что когда такого рода документы появляются, это свидетельствует о том, что Церковь уже имеет какой-то пастырский опыт в этом отношении и давно начала, что называется, "прощупывать почву", имея в виду благо паствы", - сказал протоиерей Ган.По его словам, вынося такой документ на общецерковное обсуждение, духовенство как бы говорит всей Церкви: "вот до чего мы дошли на уровне богословов и других специалистов в этом вопросе, а теперь давайте обогатите его своими суждениями, опытом и мудростью". "Церковь дает возможность делиться пастырским и другим опытом, чтобы через соборную и вдумчивую дискуссию докопаться до истины и правильного решения, основанного на священном предании, бережно хранящемся священноначалием и народом Божиим", - отметил представитель РПЦЗ.В то же время он сообщил, что ему приходилось слышать о случаях внутри Русской зарубежной церкви, когда супругам благословлялся определенный вид ЭКО, не предполагающий разрушение эмбрионов и не допускающий всякого рода манипуляций и применения сомнительных методик. "Мне известна одна многодетная семья, которая пошла таким путем, получив разрешение от правящего архиерея через своего духовного отца. В этой семье вырастают здоровые дети, которые принимают активное участие в жизни одной из наших приходских общин за границей. И тут я не говорю ни за, ни против, а просто свидетельствую, что такое уже бывало в нашей жизни", - сказал Ган.Вместе с тем, добавил он, в жизни РПЦЗ также "бывали случаи, когда отказывали в преподании благословения на тот вид ЭКО, который считается приемлемым по предлагаемому проекту нового документа". "Мне, как и многим другим, интересно наблюдать за ходом этой дискуссии", - заключил собеседник агентства.В "Основах социальной концепции" (ОСК), принятых Архиерейским собором РПЦ в 2000 году, отмечается, что "нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются &lt;…&gt; все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов".Как ранее пояснил замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), в то время, когда была утверждена церковная позиция по ЭКО, фактически все без исключения процедуры экстракорпорального оплодотворения предполагали для повышения шансов на успех "заготовление" и уничтожение "избыточных" эмбрионов. Поэтому упомянутое утверждение из "Основ социальной концепции", по словам епископа, "де факто воспринималось как полный запрет на ЭКО". Со временем, добавил он, развитие науки сделало возможным проведение ЭКО "с высокой вероятностью успеха" без получения при этом "избыточных" эмбрионов.Противники процедуры ЭКО в среде православных верующих в свою очередь обращают внимание на то, что ЭКО без заготовления "избыточных" эмбрионов на самом деле не практикуется. Также они отмечают, что такая форма зарождения жизни не является естественной, происходит вне естественного хода брачного союза. Согласно позиции оппонентов, "допустимое ЭКО" - искусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозможно выделить из развивающейся системы вспомогательных репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка за рамки супружеских отношений.В частности, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов ранее заявил РИА Новости, что изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пока преждевременно и здесь "нужно быть предельно осторожными". Он напомнил, что первый ребенок родился с помощью указанного метода лишь в 1978 году, а в СССР - в 1986 году. По мнению главы патриаршей комиссии, вмешательство в естественный процесс зачатия "может индуцировать трудно тестируемые, сложные и далеко идущие изменения в генетическом материале потомства".
https://ria.ru/20210208/biotekhnologii-1596546367.html
https://ria.ru/20191206/1562073756.html
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60
религия, русская православная церковь

Дискуссия в Церкви об ЭКО поможет "докопаться до истины", заявили в РПЦЗ

12:34 25.03.2021 (обновлено: 12:40 25.03.2021)
 
© Фото : фото из личного архива протоиерея Серафима ГанагНастоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган
Настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиерей Серафим Ган - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : фото из личного архива протоиерея Серафима Ганаг
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проект документа об отношении Русской православной церкви к технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), допускающий отдельные виды ЭКО, обобщает имеющийся "пастырский опыт" в этом отношении, при этом дискуссия по этому вопросу необходима и полезна, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.
Ранее сайт РПЦ и еще ряд православных порталов опубликовали с целью дискуссии проект документа "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения". Текст также был направлен в епархии Русской православной церкви для получения отзывов. Комментарии собираются до 29 марта. Документ, в частности, указывает на допустимость некоторых методов ЭКО, которые исключают получение "избыточных" эмбрионов и "намеренное убийство детей в зародыше".
"Мне кажется, что когда такого рода документы появляются, это свидетельствует о том, что Церковь уже имеет какой-то пастырский опыт в этом отношении и давно начала, что называется, "прощупывать почву", имея в виду благо паствы", - сказал протоиерей Ган.
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8 февраля, 16:46Религия и мировоззрение
РПЦ вынесла на обсуждение проект документа об отношении к ЭКО
По его словам, вынося такой документ на общецерковное обсуждение, духовенство как бы говорит всей Церкви: "вот до чего мы дошли на уровне богословов и других специалистов в этом вопросе, а теперь давайте обогатите его своими суждениями, опытом и мудростью". "Церковь дает возможность делиться пастырским и другим опытом, чтобы через соборную и вдумчивую дискуссию докопаться до истины и правильного решения, основанного на священном предании, бережно хранящемся священноначалием и народом Божиим", - отметил представитель РПЦЗ.
В то же время он сообщил, что ему приходилось слышать о случаях внутри Русской зарубежной церкви, когда супругам благословлялся определенный вид ЭКО, не предполагающий разрушение эмбрионов и не допускающий всякого рода манипуляций и применения сомнительных методик. "Мне известна одна многодетная семья, которая пошла таким путем, получив разрешение от правящего архиерея через своего духовного отца. В этой семье вырастают здоровые дети, которые принимают активное участие в жизни одной из наших приходских общин за границей. И тут я не говорю ни за, ни против, а просто свидетельствую, что такое уже бывало в нашей жизни", - сказал Ган.
Вместе с тем, добавил он, в жизни РПЦЗ также "бывали случаи, когда отказывали в преподании благословения на тот вид ЭКО, который считается приемлемым по предлагаемому проекту нового документа". "Мне, как и многим другим, интересно наблюдать за ходом этой дискуссии", - заключил собеседник агентства.
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6 декабря 2019, 18:18Религия и мировоззрение
Священник призвал усыновлять детей вместо ЭКО
В "Основах социальной концепции" (ОСК), принятых Архиерейским собором РПЦ в 2000 году, отмечается, что "нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются <…> все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов".
Как ранее пояснил замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), в то время, когда была утверждена церковная позиция по ЭКО, фактически все без исключения процедуры экстракорпорального оплодотворения предполагали для повышения шансов на успех "заготовление" и уничтожение "избыточных" эмбрионов. Поэтому упомянутое утверждение из "Основ социальной концепции", по словам епископа, "де факто воспринималось как полный запрет на ЭКО". Со временем, добавил он, развитие науки сделало возможным проведение ЭКО "с высокой вероятностью успеха" без получения при этом "избыточных" эмбрионов.
Противники процедуры ЭКО в среде православных верующих в свою очередь обращают внимание на то, что ЭКО без заготовления "избыточных" эмбрионов на самом деле не практикуется. Также они отмечают, что такая форма зарождения жизни не является естественной, происходит вне естественного хода брачного союза. Согласно позиции оппонентов, "допустимое ЭКО" - искусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозможно выделить из развивающейся системы вспомогательных репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка за рамки супружеских отношений.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 14:03Религия и мировоззрение
Патриаршая комиссия выступила против корректировки позиции РПЦ по ЭКО
В частности, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов ранее заявил РИА Новости, что изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) пока преждевременно и здесь "нужно быть предельно осторожными". Он напомнил, что первый ребенок родился с помощью указанного метода лишь в 1978 году, а в СССР - в 1986 году. По мнению главы патриаршей комиссии, вмешательство в естественный процесс зачатия "может индуцировать трудно тестируемые, сложные и далеко идущие изменения в генетическом материале потомства".
 
Религия и мировоззрениеРелигияРусская православная церковь
 
 
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