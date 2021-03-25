https://ria.ru/20210325/bayden-1602899920.html

Эксперт предположил, почему журналисты не спросили Байдена о Путине

Эксперт предположил, почему журналисты не спросили Байдена о Путине

Участники первой пресс-конференции президента США Джо Байдена не стали задавать ему вопросов про отношение к Владимиру Путину, так как не хотели лишний раз... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T23:37

2021-03-25T23:37

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джо байден

владимир путин

китай

сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Участники первой пресс-конференции президента США Джо Байдена не стали задавать ему вопросов про отношение к Владимиру Путину, так как не хотели лишний раз напоминать про ситуацию, в которой он выглядел глупо, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.Байден ранее в телеинтервью согласился с предположением собеседника, что президент России Владимир Путин - "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью."Удивило, что России (в выступлении Байдена) так мало. Думаю, потому, что все было сказано до этого. Не хотел лишний раз поднимать темы, подсвечивать свой ляп и свою ошибку", - заявил Кошкин РИА Новости.По его предположению, "журналисты тоже, видимо, решили, что не надо его лишний раз выставлять в невыгодном свете"."Журналисты мейнстримовые не стремятся подсвечивать его минусы, ситуации, где он выглядел глупо. Зачем лишний раз поднимать эту тему и вызывать шквал реакций в России и, по сути, давать России дополнительные очки?" - считает Кошкин.Он признался, что ожидал, что России на пресс-конференции уделят больше внимания."Россия у США далеко не на первом месте, чего не скажешь о Китае и даже о Северной Корее. Во внешней политике США Россия не занимает такого места, которое уделяют многие российские журналисты", - отметил эксперт.В то же время отношение к Китаю Байдена показалось эксперту противоречивым: американский президент одновременно считает его партнером и тут же готов разговаривать с Китаем чуть ли не с позиции силы."Он четко дал понять, что Китай является конкурентом США, но он (Байден) все-таки рассчитывает на сотрудничество, экономические связи Китая и США будут восприниматься и Китаем, и США как некая мягкая сила, которая будет сдерживать противоречия. Россия - это trouble-maker (создатель проблем), а Китай - это партнер, с которым надо вести диалог, несмотря на сложности", - констатирует эксперт.Его удивила эмоциональная и бурная реакция Байдена на упоминания журналистами Трампа."Имя Трамп на него действует как красная тряпка", - заметил Кошкин.Среди приятных сюрпризов он назвал хорошую физическую форму президента США."Я ожидал, что будет хуже. Мне в этот раз понравилось, как Байден держался. Несмотря на свой возраст, он иногда производит впечатление убедительное", - сказал Кошкин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/bayden-1602896962.html

https://ria.ru/20210325/bayden-1602886491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/bayden-1602885647.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, китай, сша