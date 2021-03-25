https://ria.ru/20210325/bayden-1602890938.html
Байден заявил, что скучает по Трампу
Байден заявил, что скучает по Трампу
Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом заявил, что скучает по нему, но... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:45
2021-03-25T21:45
2021-03-25T21:46
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом заявил, что скучает по нему, но позднее пояснил, что не думает о нем как о возможном сопернике на выборах 2024 года."Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему", - сказал со смехом Байден на своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме. Это было сказано в ответ на вопрос о том, будет ли действующий президент баллотироваться на второй срок. Журналистка завершила вопрос фразой о том, что к этому сроку (65 дней президентства) в 2017 году Трамп уже создал предвыборный штаб для участия в выборах 2020 года.Затем Байдена спросили, ожидает ли он, что его соперником на выборах 2024 года станет Трамп. "Да ладно вам, я даже не думаю об этом, понятия не имею, не знаю вообще будет ли тогда Республиканская партия!" - сказал Байден. Действующий президент подчеркнул, что считает себя фаталистом и предпочитает работать над реализацией конкретных целей, которые ставит перед собой.
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дональд трамп, джо байден, в мире
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости.
Действующий президент США Джо Байден
дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа
, он со смехом заявил, что скучает по нему, но позднее пояснил, что не думает о нем как о возможном сопернике на выборах 2024 года.
"Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему", - сказал со смехом Байден на своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме. Это было сказано в ответ на вопрос о том, будет ли действующий президент баллотироваться на второй срок. Журналистка завершила вопрос фразой о том, что к этому сроку (65 дней президентства) в 2017 году Трамп уже создал предвыборный штаб для участия в выборах 2020 года.
Затем Байдена спросили, ожидает ли он, что его соперником на выборах 2024 года станет Трамп. "Да ладно вам, я даже не думаю об этом, понятия не имею, не знаю вообще будет ли тогда Республиканская партия!" - сказал Байден. Действующий президент подчеркнул, что считает себя фаталистом и предпочитает работать над реализацией конкретных целей, которые ставит перед собой.