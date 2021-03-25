Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/bayden-1602890938.html
Байден заявил, что скучает по Трампу
Байден заявил, что скучает по Трампу
Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом заявил, что скучает по нему, но... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:45
2021-03-25T21:46
дональд трамп
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94e9d54c21e787db7df8e74a5d858eb5.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом заявил, что скучает по нему, но позднее пояснил, что не думает о нем как о возможном сопернике на выборах 2024 года."Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему", - сказал со смехом Байден на своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме. Это было сказано в ответ на вопрос о том, будет ли действующий президент баллотироваться на второй срок. Журналистка завершила вопрос фразой о том, что к этому сроку (65 дней президентства) в 2017 году Трамп уже создал предвыборный штаб для участия в выборах 2020 года.Затем Байдена спросили, ожидает ли он, что его соперником на выборах 2024 года станет Трамп. "Да ладно вам, я даже не думаю об этом, понятия не имею, не знаю вообще будет ли тогда Республиканская партия!" - сказал Байден. Действующий президент подчеркнул, что считает себя фаталистом и предпочитает работать над реализацией конкретных целей, которые ставит перед собой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/tramp-1602279831.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736382_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c1da91180edb886cb07ecb1da94955c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, в мире

Байден заявил, что скучает по Трампу

21:45 25.03.2021 (обновлено: 21:46 25.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом заявил, что скучает по нему, но позднее пояснил, что не думает о нем как о возможном сопернике на выборах 2024 года.
"Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему", - сказал со смехом Байден на своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме. Это было сказано в ответ на вопрос о том, будет ли действующий президент баллотироваться на второй срок. Журналистка завершила вопрос фразой о том, что к этому сроку (65 дней президентства) в 2017 году Трамп уже создал предвыборный штаб для участия в выборах 2020 года.
Затем Байдена спросили, ожидает ли он, что его соперником на выборах 2024 года станет Трамп. "Да ладно вам, я даже не думаю об этом, понятия не имею, не знаю вообще будет ли тогда Республиканская партия!" - сказал Байден. Действующий президент подчеркнул, что считает себя фаталистом и предпочитает работать над реализацией конкретных целей, которые ставит перед собой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 11:37
Трамп увидел свою "победу" в падении Байдена на трапе самолета
 
Дональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния