https://ria.ru/20210325/bayden-1602890938.html

Байден заявил, что скучает по Трампу

Байден заявил, что скучает по Трампу

Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом заявил, что скучает по нему, но... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T21:45

2021-03-25T21:45

2021-03-25T21:46

дональд трамп

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику Дональда Трампа, он со смехом заявил, что скучает по нему, но позднее пояснил, что не думает о нем как о возможном сопернике на выборах 2024 года."Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему", - сказал со смехом Байден на своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме. Это было сказано в ответ на вопрос о том, будет ли действующий президент баллотироваться на второй срок. Журналистка завершила вопрос фразой о том, что к этому сроку (65 дней президентства) в 2017 году Трамп уже создал предвыборный штаб для участия в выборах 2020 года.Затем Байдена спросили, ожидает ли он, что его соперником на выборах 2024 года станет Трамп. "Да ладно вам, я даже не думаю об этом, понятия не имею, не знаю вообще будет ли тогда Республиканская партия!" - сказал Байден. Действующий президент подчеркнул, что считает себя фаталистом и предпочитает работать над реализацией конкретных целей, которые ставит перед собой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/tramp-1602279831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, в мире