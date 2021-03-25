https://ria.ru/20210325/bayden-1602886491.html

Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T21:03

2021-03-25T21:03

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дональд трамп

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году."Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок", — сказал американский лидер во время своей первой публичной пресс-конференции.При этом Байден добавил, что у него нет привычки планировать на 3,5-4,5 года вперед — пока это лишь его "ожидания".По словам главы государства, в 2024 году он планирует участвовать в предвыборной кампании в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.Байден стал президентом Соединенных Штатов по итогам выборов, прошедших осенью 2020 года. Демократ одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/tramp-1602455168.html

сша

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дональд трамп, в мире, джо байден, сша