https://ria.ru/20210325/bayden-1602886491.html
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:03
2021-03-25T21:03
2021-03-25T21:49
дональд трамп
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b13f89679523fb8c93f0affdd52c2d30.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году."Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок", — сказал американский лидер во время своей первой публичной пресс-конференции.При этом Байден добавил, что у него нет привычки планировать на 3,5-4,5 года вперед — пока это лишь его "ожидания".По словам главы государства, в 2024 году он планирует участвовать в предвыборной кампании в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.Байден стал президентом Соединенных Штатов по итогам выборов, прошедших осенью 2020 года. Демократ одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/tramp-1602455168.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928578_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2a653f76c6749a0f0d65d85598554a7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, джо байден, сша