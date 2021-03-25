https://ria.ru/20210325/bayden-1602871327.html
СМИ узнали об участии Секретной службы США в деле об оружии сына Байдена
СМИ узнали об участии Секретной службы США в деле об оружии сына Байдена
Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в обеспечении безопасности РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:02
2021-03-25T19:02
2021-03-25T19:02
хантер байден
секретная служба сша
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в обеспечении безопасности семьи нынешнего президента в период, когда ему не полагалась защита ведомства, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.Инцидент с принадлежащим Хантеру Байдену пистолетом, как пишет издание, произошел в октябре 2018 года, когда бывшая жена умершего брата Хантера Халли, с которой тот, предположительно, состоял в отношениях, выкинула пистолет в мусорный бак, а затем при попытке вернуть его не обнаружила. Инцидентом заинтересовались местная полиция и ФБР. В том числе правоохранители пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях, особенно на фоне сообщений о применении им наркотических средств. Отмечается, что тогда никаких обвинений сыну нынешнего американского президента предъявлено не было.Как сообщили источники, во время расследования инцидента сотрудники Секретной службы пытались получить в том числе информацию об этом оружии, предположительно, с целью урегулирования ситуации.Издание также узнало про сообщения о том, что Секретная служба США призывала местных правоохранителей обеспечивать безопасность самого Джо Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал пост вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период.Однако представитель Секретной службы опроверг заявления о причастности ведомства к делу Хантера Байдена или обеспечению безопасности их семьи. Информацию также не подтвердил ряд причастных сотрудников правоохранительных органов и сам президент США."Протоколы Секретной службы США подтверждают, что ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте", - сообщил представитель ведомства.
https://ria.ru/20201229/twitter-1591401427.html
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хантер байден, секретная служба сша, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Секретная служба США
могла участвовать в урегулировании дела о пистолете сына президента США Джо Байдена
Хантера в 2018 году, а также в обеспечении безопасности семьи нынешнего президента в период, когда ему не полагалась защита ведомства, сообщает издание Politico
со ссылкой на осведомленные источники.
Инцидент с принадлежащим Хантеру Байдену
пистолетом, как пишет издание, произошел в октябре 2018 года, когда бывшая жена умершего брата Хантера Халли, с которой тот, предположительно, состоял в отношениях, выкинула пистолет в мусорный бак, а затем при попытке вернуть его не обнаружила. Инцидентом заинтересовались местная полиция и ФБР
. В том числе правоохранители пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях, особенно на фоне сообщений о применении им наркотических средств. Отмечается, что тогда никаких обвинений сыну нынешнего американского президента предъявлено не было.
Как сообщили источники, во время расследования инцидента сотрудники Секретной службы пытались получить в том числе информацию об этом оружии, предположительно, с целью урегулирования ситуации.
Издание также узнало про сообщения о том, что Секретная служба США призывала местных правоохранителей обеспечивать безопасность самого Джо Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал пост вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период.
Однако представитель Секретной службы опроверг заявления о причастности ведомства к делу Хантера Байдена или обеспечению безопасности их семьи. Информацию также не подтвердил ряд причастных сотрудников правоохранительных органов и сам президент США.
"Протоколы Секретной службы США подтверждают, что ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте", - сообщил представитель ведомства.