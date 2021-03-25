Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/bayden-1602871327.html
СМИ узнали об участии Секретной службы США в деле об оружии сына Байдена
СМИ узнали об участии Секретной службы США в деле об оружии сына Байдена
Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в обеспечении безопасности РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T19:02
2021-03-25T19:02
хантер байден
секретная служба сша
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_0:131:1785:1135_1920x0_80_0_0_a15c4f41780b439e075535f3b22e276b.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в обеспечении безопасности семьи нынешнего президента в период, когда ему не полагалась защита ведомства, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.Инцидент с принадлежащим Хантеру Байдену пистолетом, как пишет издание, произошел в октябре 2018 года, когда бывшая жена умершего брата Хантера Халли, с которой тот, предположительно, состоял в отношениях, выкинула пистолет в мусорный бак, а затем при попытке вернуть его не обнаружила. Инцидентом заинтересовались местная полиция и ФБР. В том числе правоохранители пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях, особенно на фоне сообщений о применении им наркотических средств. Отмечается, что тогда никаких обвинений сыну нынешнего американского президента предъявлено не было.Как сообщили источники, во время расследования инцидента сотрудники Секретной службы пытались получить в том числе информацию об этом оружии, предположительно, с целью урегулирования ситуации.Издание также узнало про сообщения о том, что Секретная служба США призывала местных правоохранителей обеспечивать безопасность самого Джо Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал пост вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период.Однако представитель Секретной службы опроверг заявления о причастности ведомства к делу Хантера Байдена или обеспечению безопасности их семьи. Информацию также не подтвердил ряд причастных сотрудников правоохранительных органов и сам президент США."Протоколы Секретной службы США подтверждают, что ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте", - сообщил представитель ведомства.
https://ria.ru/20201229/twitter-1591401427.html
https://ria.ru/20201216/bayden-1589590146.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_17:0:1741:1293_1920x0_80_0_0_22f42c22164c70d676f6a98f5fe37f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хантер байден, секретная служба сша, джо байден, сша, в мире

СМИ узнали об участии Секретной службы США в деле об оружии сына Байдена

19:02 25.03.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден в Центральном колледже в Данвилле
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в обеспечении безопасности семьи нынешнего президента в период, когда ему не полагалась защита ведомства, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Инцидент с принадлежащим Хантеру Байдену пистолетом, как пишет издание, произошел в октябре 2018 года, когда бывшая жена умершего брата Хантера Халли, с которой тот, предположительно, состоял в отношениях, выкинула пистолет в мусорный бак, а затем при попытке вернуть его не обнаружила. Инцидентом заинтересовались местная полиция и ФБР. В том числе правоохранители пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях, особенно на фоне сообщений о применении им наркотических средств. Отмечается, что тогда никаких обвинений сыну нынешнего американского президента предъявлено не было.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 15:10
Чинивший ноутбук сына Байдена американец подал иск против Twitter
Как сообщили источники, во время расследования инцидента сотрудники Секретной службы пытались получить в том числе информацию об этом оружии, предположительно, с целью урегулирования ситуации.
Издание также узнало про сообщения о том, что Секретная служба США призывала местных правоохранителей обеспечивать безопасность самого Джо Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал пост вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период.
Однако представитель Секретной службы опроверг заявления о причастности ведомства к делу Хантера Байдена или обеспечению безопасности их семьи. Информацию также не подтвердил ряд причастных сотрудников правоохранительных органов и сам президент США.
"Протоколы Секретной службы США подтверждают, что ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте", - сообщил представитель ведомства.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 22:44
Байден прокомментировал расследование против сына
 
Хантер БайденСекретная служба СШАДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния