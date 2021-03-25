https://ria.ru/20210325/basaev-1602766599.html

ФСБ показала видео задержания члена банды Басаева

ФСБ показала видео задержания члена банды Басаева

Федеральная служба безопасности показала видео задержания бывшего боевика, принимавшего участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:06

2021-03-25T11:06

2021-03-25T14:10

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

псковская область

шатойский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602765001_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c28ac5d76a4edab48d653134dc9bb127.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности показала видео задержания бывшего боевика, принимавшего участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.На кадрах видно, как силовики подходят к мужчине на улице, заковывают в наручники и сажают в автомобиль.По данным ФСБ и Следственного комитета, задержанный был членом банды Шамиля Басаева. В ближайшее время ему предъявят обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на силовиков, а также изберут меру пресечения.Поиск других участников атак на россиян продолжается. В недавнем интервью "Российской газете" директор службы Александр Бортников отмечал, что наказание постигнет всех террористов, "где бы они ни находились".В 2000 году бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Псковской области вели бой в Шатойском районе с 2500 боевиками Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам, но потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой.В итоге командир принял решение связаться с полковой артиллерией по радиостанции и вызвать огонь на себя. Выжили шесть силовиков, остальные 84 погибли. Однако роте удалось задержать врага и получить время для подхода резерва федеральных сил. Лишь некоторым террористам удалось сбежать из ущелья.

https://ria.ru/20210310/terroristy-1600653179.html

https://ria.ru/20210305/banda-1600134556.html

псковская область

шатойский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание бывшего боевика из банды Басаева. Кадры ФСБ ФСБ сообщила о задержании бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000, публикует видео 2021-03-25T11:06 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, псковская область, шатойский район, происшествия