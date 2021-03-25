Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/basaev-1602766599.html
ФСБ показала видео задержания члена банды Басаева
ФСБ показала видео задержания члена банды Басаева
Федеральная служба безопасности показала видео задержания бывшего боевика, принимавшего участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:06
2021-03-25T14:10
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
псковская область
шатойский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602765001_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c28ac5d76a4edab48d653134dc9bb127.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности показала видео задержания бывшего боевика, принимавшего участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.На кадрах видно, как силовики подходят к мужчине на улице, заковывают в наручники и сажают в автомобиль.По данным ФСБ и Следственного комитета, задержанный был членом банды Шамиля Басаева. В ближайшее время ему предъявят обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на силовиков, а также изберут меру пресечения.Поиск других участников атак на россиян продолжается. В недавнем интервью "Российской газете" директор службы Александр Бортников отмечал, что наказание постигнет всех террористов, "где бы они ни находились".В 2000 году бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Псковской области вели бой в Шатойском районе с 2500 боевиками Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам, но потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой.В итоге командир принял решение связаться с полковой артиллерией по радиостанции и вызвать огонь на себя. Выжили шесть силовиков, остальные 84 погибли. Однако роте удалось задержать врага и получить время для подхода резерва федеральных сил. Лишь некоторым террористам удалось сбежать из ущелья.
https://ria.ru/20210310/terroristy-1600653179.html
https://ria.ru/20210305/banda-1600134556.html
псковская область
шатойский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание бывшего боевика из банды Басаева. Кадры ФСБ
ФСБ сообщила о задержании бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000, публикует видео
2021-03-25T11:06
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602765001_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5a0f06adf12542b2a241f6e6064d4877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, псковская область, шатойский район, происшествия

ФСБ показала видео задержания члена банды Басаева

11:06 25.03.2021 (обновлено: 14:10 25.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности показала видео задержания бывшего боевика, принимавшего участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
На кадрах видно, как силовики подходят к мужчине на улице, заковывают в наручники и сажают в автомобиль.
По данным ФСБ и Следственного комитета, задержанный был членом банды Шамиля Басаева. В ближайшее время ему предъявят обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на силовиков, а также изберут меру пресечения.
Поиск других участников атак на россиян продолжается. В недавнем интервью "Российской газете" директор службы Александр Бортников отмечал, что наказание постигнет всех террористов, "где бы они ни находились".
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 17:44
Глава ФСБ пообещал кару всем террористам, "где бы они ни находились"
В 2000 году бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Псковской области вели бой в Шатойском районе с 2500 боевиками Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам, но потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой.
В итоге командир принял решение связаться с полковой артиллерией по радиостанции и вызвать огонь на себя. Выжили шесть силовиков, остальные 84 погибли. Однако роте удалось задержать врага и получить время для подхода резерва федеральных сил. Лишь некоторым террористам удалось сбежать из ущелья.
Житель Ставропольского края Тахир Бегельдиев, задержанный по подозрению в участии в вооруженном вторжении бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в Республику Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 18:31
Напавшие на военных члены банды Басаева получили 13 и 14 лет колонии
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковПсковская областьШатойский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии упавший снаряд вызвал пожар в нефтяном терминале
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
01:26Специалист рассказал, как защитить содержимое email
01:26Украина признала Россию военным противником
Лента новостейМолния