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Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля
Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля
Главные сложности, с которыми россияне столкнулись при продаже автомобиля: назвать правильную цену за свою машину, не потратить слишком много времени на показ и РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T05:03
2021-03-25T05:03
2021-03-25T06:29
россия
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главные сложности, с которыми россияне столкнулись при продаже автомобиля: назвать правильную цену за свою машину, не потратить слишком много времени на показ и не дать покупателю себя обмануть, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".Чуть более четверти автовладельцев (26%) указали, что потратили слишком много времени на показ своей машины. Еще 14% респондентов переживали, что покупатель может их обмануть, а 12% опрошенных не понравилось общаться с незнакомыми людьми.Около 11% россиян испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% граждан было сложно разобраться в процессе продажи и документах.Более половины автовладельцев (51%) при продаже автомобиля готовы воспользоваться услугами личного помощника. Около 43% респондентов намерены обратиться к помощнику, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, 37% нуждаются в нем для переговоров с покупателем, а 32% необходимо личное сопровождение на сделке.Сервис проводил исследование в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/gosuslugi-1602217818.html
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россия, общество
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главные сложности, с которыми россияне столкнулись при продаже автомобиля: назвать правильную цену за свою машину, не потратить слишком много времени на показ и не дать покупателю себя обмануть, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
"Среди главных сложностей продажи авто россияне назвали оценку: респондентам было сложно понять, насколько указанная цена была актуальна рынку. Так ответили 32% опрошенных", - сообщили эксперты сервиса.
Чуть более четверти автовладельцев (26%) указали, что потратили слишком много времени на показ своей машины. Еще 14% респондентов переживали, что покупатель может их обмануть, а 12% опрошенных не понравилось общаться с незнакомыми людьми.
Около 11% россиян испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% граждан было сложно разобраться в процессе продажи и документах.
Более половины автовладельцев (51%) при продаже автомобиля готовы воспользоваться услугами личного помощника. Около 43% респондентов намерены обратиться к помощнику, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, 37% нуждаются в нем для переговоров с покупателем, а 32% необходимо личное сопровождение на сделке.
Сервис проводил исследование в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек.