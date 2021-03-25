https://ria.ru/20210325/avtomobil-1602741634.html

Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля

Россияне назвали главные сложности при продаже автомобиля

Главные сложности, с которыми россияне столкнулись при продаже автомобиля: назвать правильную цену за свою машину, не потратить слишком много времени на показ и РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T05:03

2021-03-25T05:03

2021-03-25T06:29

россия

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главные сложности, с которыми россияне столкнулись при продаже автомобиля: назвать правильную цену за свою машину, не потратить слишком много времени на показ и не дать покупателю себя обмануть, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".Чуть более четверти автовладельцев (26%) указали, что потратили слишком много времени на показ своей машины. Еще 14% респондентов переживали, что покупатель может их обмануть, а 12% опрошенных не понравилось общаться с незнакомыми людьми.Около 11% россиян испытывают дискомфорт при оплате наличными, а 5% граждан было сложно разобраться в процессе продажи и документах.Более половины автовладельцев (51%) при продаже автомобиля готовы воспользоваться услугами личного помощника. Около 43% респондентов намерены обратиться к помощнику, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, 37% нуждаются в нем для переговоров с покупателем, а 32% необходимо личное сопровождение на сделке.Сервис проводил исследование в марте 2021 года, в нем приняли участие 1375 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/gosuslugi-1602217818.html

https://ria.ru/20210322/nissan-1602329883.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество