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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/astrazeneca-1602851287.html
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Власти Швеции возобновят использование препарата компании AstraZeneca со следующей недели, но только для вакцинации от коронавируса людей старше 65 лет,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:51
2021-03-25T17:51
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
швеция
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти Швеции возобновят использование препарата компании AstraZeneca со следующей недели, но только для вакцинации от коронавируса людей старше 65 лет, сообщает местная газета Local со ссылкой на шведское агентство общественного здравоохранения.Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить 16 марта вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями о побочных эффектах."Вакцина окажет чрезвычайно хороший эффект на пожилых людей, многие из которых ежедневно заболевают COVID-19 ... В то же время мы не наблюдаем риска возникновения этих редких и серьезных побочных эффектов у пожилых людей", - заявил глава шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон, которого цитирует газета.По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, вакцинация пожилых препаратом AstraZeneca запланирована на начало недели, "настолько быстро, насколько регионы смогут начать".Тенгелл отметил, что потребуется несколько недель, чтобы принять решение о применении препарата для вакцинации других возрастных групп.Некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности ранее решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у поучивших прививку. Первой тревогу "забила" Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз и он скончался через десять дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии.Восемнадцатого марта по итогам заседания комитета по безопасности ЕМА регулятор сообщил, что эксперты ЕМА не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено учеными, а информация о случаях тромбоза будет внесена в общую информацию о препарате.
https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602699250.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, швеция, в мире

Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

17:51 25.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти Швеции возобновят использование препарата компании AstraZeneca со следующей недели, но только для вакцинации от коронавируса людей старше 65 лет, сообщает местная газета Local со ссылкой на шведское агентство общественного здравоохранения.
Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить 16 марта вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями о побочных эффектах.
"Вакцина окажет чрезвычайно хороший эффект на пожилых людей, многие из которых ежедневно заболевают COVID-19 ... В то же время мы не наблюдаем риска возникновения этих редких и серьезных побочных эффектов у пожилых людей", - заявил глава шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон, которого цитирует газета.
По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, вакцинация пожилых препаратом AstraZeneca запланирована на начало недели, "настолько быстро, насколько регионы смогут начать".
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Тенгелл отметил, что потребуется несколько недель, чтобы принять решение о применении препарата для вакцинации других возрастных групп.
Некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности ранее решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у поучивших прививку. Первой тревогу "забила" Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз и он скончался через десять дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии.
Восемнадцатого марта по итогам заседания комитета по безопасности ЕМА регулятор сообщил, что эксперты ЕМА не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.
При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено учеными, а информация о случаях тромбоза будет внесена в общую информацию о препарате.
 
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