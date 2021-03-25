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Медведев рассказал о попытках некоторых стран ослабить Россию в Арктике
Медведев рассказал о попытках некоторых стран ослабить Россию в Арктике
Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира, но некоторые страны не оставляют попыток ослабить позиции РФ, пытаются нарастить военную активность и... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:55
2021-03-25T16:56
россия
арктика
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира, но некоторые страны не оставляют попыток ослабить позиции РФ, пытаются нарастить военную активность и усиливать санкционное давление, заявил зампредседателя совбеза Дмитрий Медведев.Однако, по его словам, России нужно вести диалог со всеми, кто настроен на сотрудничество."Поэтому следует развивать диалог со всеми странами, нацеленными на конструктивное сотрудничество с Россией. Эта работа будет проводиться и в рамках нашего председательства в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах. Важно максимально использовать этот формат для продвижения инициатив России в Арктике, защиты наших национальных интересов", - добавил Медведев.
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россия, арктика, дмитрий медведев, в мире

Медведев рассказал о попытках некоторых стран ослабить Россию в Арктике

16:55 25.03.2021 (обновлено: 16:56 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСовещание о мерах реализации жилищной политики
Совещание о мерах реализации жилищной политики - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира, но некоторые страны не оставляют попыток ослабить позиции РФ, пытаются нарастить военную активность и усиливать санкционное давление, заявил зампредседателя совбеза Дмитрий Медведев.
Однако, по его словам, России нужно вести диалог со всеми, кто настроен на сотрудничество.
"Решая задачи по развитию Арктики, мы стремимся сохранить ее как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства. К сожалению, отдельные государства не оставляют попыток ослабить наши позиции в регионе, пытаются наращивать военную активность и усиливать санкционное давление", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по Арктике, где обсуждались меры по реализации Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года.
"Поэтому следует развивать диалог со всеми странами, нацеленными на конструктивное сотрудничество с Россией. Эта работа будет проводиться и в рамках нашего председательства в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах. Важно максимально использовать этот формат для продвижения инициатив России в Арктике, защиты наших национальных интересов", - добавил Медведев.
Арктическая экспедиция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:34
National Interest рассказал о возможностях США "победить" в Арктике
 
РоссияАрктикаДмитрий МедведевВ мире
 
 
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