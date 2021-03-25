Медведев рассказал о попытках некоторых стран ослабить Россию в Арктике
16:55 25.03.2021 (обновлено: 16:56 25.03.2021)
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира, но некоторые страны не оставляют попыток ослабить позиции РФ, пытаются нарастить военную активность и усиливать санкционное давление, заявил зампредседателя совбеза Дмитрий Медведев.
Однако, по его словам, России нужно вести диалог со всеми, кто настроен на сотрудничество.
"Решая задачи по развитию Арктики, мы стремимся сохранить ее как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства. К сожалению, отдельные государства не оставляют попыток ослабить наши позиции в регионе, пытаются наращивать военную активность и усиливать санкционное давление", - сказал он на заседании межведомственной комиссии по Арктике, где обсуждались меры по реализации Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года.
"Поэтому следует развивать диалог со всеми странами, нацеленными на конструктивное сотрудничество с Россией. Эта работа будет проводиться и в рамках нашего председательства в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах. Важно максимально использовать этот формат для продвижения инициатив России в Арктике, защиты наших национальных интересов", - добавил Медведев.