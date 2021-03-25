https://ria.ru/20210325/arktika-1602838172.html

Медведев рассказал о попытках некоторых стран ослабить Россию в Арктике

Медведев рассказал о попытках некоторых стран ослабить Россию в Арктике

Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира, но некоторые страны не оставляют попыток ослабить позиции РФ, пытаются нарастить военную активность и... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:55

2021-03-25T16:55

2021-03-25T16:56

россия

арктика

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россия стремится сохранить Арктику как территорию мира, но некоторые страны не оставляют попыток ослабить позиции РФ, пытаются нарастить военную активность и усиливать санкционное давление, заявил зампредседателя совбеза Дмитрий Медведев.Однако, по его словам, России нужно вести диалог со всеми, кто настроен на сотрудничество."Поэтому следует развивать диалог со всеми странами, нацеленными на конструктивное сотрудничество с Россией. Эта работа будет проводиться и в рамках нашего председательства в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах. Важно максимально использовать этот формат для продвижения инициатив России в Арктике, защиты наших национальных интересов", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20210310/arktika-1600604311.html

россия

арктика

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2021

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россия, арктика, дмитрий медведев, в мире