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Ядерные технологии
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Первый блок Белорусской АЭС отключили от сети
Первый блок Белорусской АЭС отключили от сети
Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для проведения испытаний, сообщает в четверг официальный Telegram-канал министерства энергетики Белоруссии. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:06
2021-03-25T14:10
ядерные технологии
министерство энергетики белоруссии
белорусская аэс
в мире
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для проведения испытаний, сообщает в четверг официальный Telegram-канал министерства энергетики Белоруссии."В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ", - говорится в сообщении.В предыдущий раз первый блок БелАЭС планово останавливали 10 марта, а 15 марта пресс-служба минэнерго сообщила, что блок возобновил работу, реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности.
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министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, в мире

Первый блок Белорусской АЭС отключили от сети

14:06 25.03.2021 (обновлено: 14:10 25.03.2021)
 
© Фото : @belaes.by/FacebookБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : @belaes.by/Facebook
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для проведения испытаний, сообщает в четверг официальный Telegram-канал министерства энергетики Белоруссии.
"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ", - говорится в сообщении.
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В предыдущий раз первый блок БелАЭС планово останавливали 10 марта, а 15 марта пресс-служба минэнерго сообщила, что блок возобновил работу, реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности.
 
Ядерные технологииМинистерство энергетики БелоруссииБелорусская АЭСВ мире
 
 
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