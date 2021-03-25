https://ria.ru/20210325/aes-1602804841.html

Первый блок Белорусской АЭС отключили от сети

Первый блок Белорусской АЭС отключили от сети

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для проведения испытаний, сообщает в четверг официальный Telegram-канал министерства энергетики Белоруссии. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:06

2021-03-25T14:06

2021-03-25T14:10

ядерные технологии

министерство энергетики белоруссии

белорусская аэс

в мире

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для проведения испытаний, сообщает в четверг официальный Telegram-канал министерства энергетики Белоруссии."В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ", - говорится в сообщении.В предыдущий раз первый блок БелАЭС планово останавливали 10 марта, а 15 марта пресс-служба минэнерго сообщила, что блок возобновил работу, реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/belaes-1597757257.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, в мире