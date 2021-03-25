https://ria.ru/20210325/5g-1602800162.html
Российская пилотная сеть 5G достигла рекордной скорости
Российская пилотная сеть 5G достигла рекордной скорости
Крупнейший российский сотовый оператор МТС вместе с компаниями Motorola и Qualcomm достиг рекордной скорости загрузки данных в пилотной сети 5G, сообщает... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:40
2021-03-25T13:40
2021-03-25T17:21
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мтс
москва
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технологии
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС вместе с компаниями Motorola и Qualcomm достиг рекордной скорости загрузки данных в пилотной сети 5G, сообщает пресс-служба оператора.Тестирование проводили на смартфоне Motorola, скорость загрузки данных превысила 4 Гбит/с — это рекорд среди коммерческих смартфонов, представленных в России и Европе."Тесты осуществлялись в indoor-режиме в лаборатории МТС в миллиметровом диапазоне 24,25-27,5 ГГц (n258), единственном на сегодня разрешенном 5G-диапазоне в России, который также будет использоваться в Европе. Тестирование проводилось на оборудовании Ericsson Radio System", — отметили в пресс-службе.В сентябре 2020 года в России стартовали продажи смартфона Motorola Edge+, совместимого с будущими российскими сетями пятого поколения (5G).Вице-президент по технике МТС Виктор Белов отметил, что тестирование инфраструктуры и экосистемы устройств 5G в различных пользовательских сценариях — важная часть подготовки оператора к предстоящим запускам первых сетей пятого поколения в России."Мы рассчитываем, что к моменту запуска коммерческих сетей МТС пятого поколения в миллиметровом диапазоне наши абоненты смогут задействовать все возможности 5G-совместимых смартфонов, представленных в продаже в России", — сказал Белов.Как считает директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Сергей Коробов, "европейский рекорд скорости для коммерческого смартфона — важный шаг в подготовке к развертыванию высокоскоростных сетей 5G миллиметрового диапазона в России".В начале марта МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.
https://ria.ru/20210312/internet-1600867087.html
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qualcomm, ericsson, мтс, москва, европа, технологии
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Крупнейший российский сотовый оператор МТС
вместе с компаниями Motorola и Qualcomm
достиг рекордной скорости загрузки данных в пилотной сети 5G, сообщает пресс-служба оператора.
Тестирование проводили на смартфоне Motorola, скорость загрузки данных превысила 4 Гбит/с — это рекорд среди коммерческих смартфонов, представленных в России и Европе
.
"Тесты осуществлялись в indoor-режиме в лаборатории МТС в миллиметровом диапазоне 24,25-27,5 ГГц (n258), единственном на сегодня разрешенном 5G-диапазоне в России, который также будет использоваться в Европе. Тестирование проводилось на оборудовании Ericsson
Radio System", — отметили в пресс-службе.
В сентябре 2020 года в России стартовали продажи смартфона Motorola Edge+, совместимого с будущими российскими сетями пятого поколения (5G).
Вице-президент по технике МТС Виктор Белов отметил, что тестирование инфраструктуры и экосистемы устройств 5G в различных пользовательских сценариях — важная часть подготовки оператора к предстоящим запускам первых сетей пятого поколения в России.
"Мы рассчитываем, что к моменту запуска коммерческих сетей МТС пятого поколения в миллиметровом диапазоне наши абоненты смогут задействовать все возможности 5G-совместимых смартфонов, представленных в продаже в России", — сказал Белов.
Как считает директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Сергей Коробов, "европейский рекорд скорости для коммерческого смартфона — важный шаг в подготовке к развертыванию высокоскоростных сетей 5G миллиметрового диапазона в России".
В начале марта МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы
, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.
В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.