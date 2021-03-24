https://ria.ru/20210324/zhivotnye-1602516228.html

Эксперты рассказали, в каких странах собак любят больше кошек

Эксперты рассказали, в каких странах собак любят больше кошек

На западе Евросоюза интернет-пользователи охотнее публикуют в соцсетях фотографии с собаками, а на востоке — с кошками, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:54

2021-03-24T01:54

2021-03-24T02:58

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На западе Евросоюза интернет-пользователи охотнее публикуют в соцсетях фотографии с собаками, а на востоке — с кошками, сообщает "ЕвроПульс".Специалисты страховой компании проанализировали частоту употребления в странах ЕС "кошачьих" и "собачьих" тегов (вроде #ilovecats, #catloversclub и #doglovers) в инстаграме.Самыми большими любителями кошек в Евросоюзе оказались эстонцы — почти 80 процентов тегированных постов о питомцах они посвящают им. А самыми заядлыми собачниками стали словенцы — там 69 процентов обозначенных сообщений посвящены этим животным.В целом, европейцы больше любят котов, отметили эксперты. "Кошачьи" теги за редким исключением превалируют в странах Северной, Восточной и Центральной Европы, а также в Италии, Португалии и странах Бенилюкс. Собачники "оккупировали" запад и частично юг Евросоюза — Испанию, Францию, Ирландию, а еще Мальту, Словению и Хорватию. Чехия оказалась единственной страной ЕС, где оба вида питомцев в соцсетях любят одинаково. Такой же результат среди неевропейских стран показали два государства — Чили и Колумбия.В неевропейских странах посты с тегами, посвященными кошкам, преобладают в 91 стране (в том числе и в России), а собакам – в 76 государствах.По результатам исследования создатели опубликовали карту, которая показывает распределение пристрастий по регионам мира, но не дает представления о количестве домашних животных.

https://ria.ru/20210319/ustinova-1599423562.html

https://ria.ru/20210313/sekrety-1600993367.html

https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html

португалия

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