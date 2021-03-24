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На обеспечение детей-сирот жильем выделили десять миллиардов рублей
На обеспечение детей-сирот жильем выделили десять миллиардов рублей
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на обеспечение детей-сирот жильём в 2021 году выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:53
2021-03-24T10:53
2021-03-24T10:53
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на обеспечение детей-сирот жильём в 2021 году выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.Он отметил, что задолженность по обеспечению есть, ликвидация идет темпами, которые позволяет бюджет."В этом году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом", - сказал министр на заседании комитета Госдумы.
https://realty.ria.ru/20210311/siroty-1600822744.html
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сергей кравцов, общество