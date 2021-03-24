https://ria.ru/20210324/zhile-1602594744.html

На обеспечение детей-сирот жильем выделили десять миллиардов рублей

На обеспечение детей-сирот жильем выделили десять миллиардов рублей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на обеспечение детей-сирот жильём в 2021 году выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:53

2021-03-24T10:53

2021-03-24T10:53

сергей кравцов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/75409/43/754094368_0:248:3728:2345_1920x0_80_0_0_e6928d3393c635c1434811bb29b1a6e9.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на обеспечение детей-сирот жильём в 2021 году выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.Он отметил, что задолженность по обеспечению есть, ликвидация идет темпами, которые позволяет бюджет."В этом году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом", - сказал министр на заседании комитета Госдумы.

https://realty.ria.ru/20210311/siroty-1600822744.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, общество