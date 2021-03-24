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На обеспечение детей-сирот жильем выделили десять миллиардов рублей
На обеспечение детей-сирот жильем выделили десять миллиардов рублей
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на обеспечение детей-сирот жильём в 2021 году выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:53
2021-03-24T10:53
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на обеспечение детей-сирот жильём в 2021 году выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.Он отметил, что задолженность по обеспечению есть, ликвидация идет темпами, которые позволяет бюджет."В этом году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом", - сказал министр на заседании комитета Госдумы.
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сергей кравцов, общество

На обеспечение детей-сирот жильем выделили десять миллиардов рублей

10:53 24.03.2021
 
© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Fotolia / Anna Baburkina
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что на обеспечение детей-сирот жильём в 2021 году выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.
Он отметил, что задолженность по обеспечению есть, ликвидация идет темпами, которые позволяет бюджет.
"В этом году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот выделено 10 миллиардов рублей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом", - сказал министр на заседании комитета Госдумы.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 18:01
СК завел дело из-за некачественного жилья для сирот в Ростовской области
 
Сергей КравцовОбщество
 
 
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