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В офисе Зеленского заявили, что он не увольнял себя с должности
В офисе Зеленского заявили, что он не увольнял себя с должности
В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он не слагал с себя полномочий, а выдержки из указа об увольнении главы Кропивницкой районной... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:57
2021-03-24T17:38
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он не слагал с себя полномочий, а выдержки из указа об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Аллы Полищук СМИ восприняли неверно.Ранее на сайте Зеленского опубликовали распоряжение об увольнении Полищук с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Некоторые российские СМИ решили, что это относится к выполнению Зеленским своих обязанностей в качестве президента. При этом на должность главы райгосадминистрации Полищук назначил предыдущий президент Украины Петр Порошенко 6 марта 2015 года.Как отметили в офисе Зеленского, согласно закону Украины "О местных государственных администрациях", глав райгосадминистраций по представлению кабинета министров назначает президент Украины — на срок своих полномочий."В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", — пояснили в офисе украинского лидера.
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петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

В офисе Зеленского заявили, что он не увольнял себя с должности

16:57 24.03.2021 (обновлено: 17:38 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он не слагал с себя полномочий, а выдержки из указа об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Аллы Полищук СМИ восприняли неверно.
Ранее на сайте Зеленского опубликовали распоряжение об увольнении Полищук с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Некоторые российские СМИ решили, что это относится к выполнению Зеленским своих обязанностей в качестве президента. При этом на должность главы райгосадминистрации Полищук назначил предыдущий президент Украины Петр Порошенко 6 марта 2015 года.
Как отметили в офисе Зеленского, согласно закону Украины "О местных государственных администрациях", глав райгосадминистраций по представлению кабинета министров назначает президент Украины — на срок своих полномочий.
"В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", — пояснили в офисе украинского лидера.
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