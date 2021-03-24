https://ria.ru/20210324/zelenskiy-1602674719.html

В офисе Зеленского заявили, что он не увольнял себя с должности

В офисе Зеленского заявили, что он не увольнял себя с должности

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он не слагал с себя полномочий, а выдержки из указа об увольнении главы Кропивницкой районной... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:57

2021-03-24T16:57

2021-03-24T17:38

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он не слагал с себя полномочий, а выдержки из указа об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Аллы Полищук СМИ восприняли неверно.Ранее на сайте Зеленского опубликовали распоряжение об увольнении Полищук с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Некоторые российские СМИ решили, что это относится к выполнению Зеленским своих обязанностей в качестве президента. При этом на должность главы райгосадминистрации Полищук назначил предыдущий президент Украины Петр Порошенко 6 марта 2015 года.Как отметили в офисе Зеленского, согласно закону Украины "О местных государственных администрациях", глав райгосадминистраций по представлению кабинета министров назначает президент Украины — на срок своих полномочий."В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", — пояснили в офисе украинского лидера.

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602025344.html

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петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире