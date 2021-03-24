https://ria.ru/20210324/zelenskiy-1602637548.html

Президент Украины Зеленский национализировал "Мотор Сич"

Президент Украины Зеленский национализировал "Мотор Сич"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей, следует из указа,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:09

2021-03-24T14:09

2021-03-24T15:49

мотор сич

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года", — говорится в документе. Тогда СНБО обсуждал национализацию завода "Мотор Сич".При этом в указе не уточняется, о каких решениях и предприятиях идет речь.Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта заявлял, что "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon, вернут в госсобственность "законным, конституционным способом". После этого МИД КНР потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав инвесторов из Китая."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.Основным покупателем продукции "Мотор Сич" традиционно была Россия, однако в 2014 году Киев запретил поставки туда, и предприятию пришлось искать дополнительные рынки сбыта. В 2016-м китайские инвесторы приобрели 56% акций "Мотор Сич", но позже суд арестовал их по ходатайству СБУ. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций завода, но суд и в этом случае наложил вето.В январе 2020 года Киев ввел санкции против инвесторов "Мотор Сич" — четырех компаний и одного гражданина КНР. В китайском МИД ограничения назвали необоснованными. В конце 2020-го инвесторы из Китая обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210320/posledstviya-1602130121.html

https://ria.ru/20210320/aktsii-1602103861.html

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мотор сич, владимир зеленский, украина, в мире