Президент Украины Зеленский национализировал "Мотор Сич"
14:09 24.03.2021 (обновлено: 15:49 24.03.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.
При этом в указе не уточняется, о каких решениях и предприятиях идет речь.
Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта заявлял, что "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon, вернут в госсобственность "законным, конституционным способом". После этого МИД КНР потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав инвесторов из Китая.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
Основным покупателем продукции "Мотор Сич" традиционно была Россия, однако в 2014 году Киев запретил поставки туда, и предприятию пришлось искать дополнительные рынки сбыта. В 2016-м китайские инвесторы приобрели 56% акций "Мотор Сич", но позже суд арестовал их по ходатайству СБУ. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций завода, но суд и в этом случае наложил вето.
В январе 2020 года Киев ввел санкции против инвесторов "Мотор Сич" — четырех компаний и одного гражданина КНР. В китайском МИД ограничения назвали необоснованными. В конце 2020-го инвесторы из Китая обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов.
20 марта, 11:19Суд в Киеве арестовал все акции "Мотор Сич"