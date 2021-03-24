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Президент Украины Зеленский национализировал "Мотор Сич"
Президент Украины Зеленский национализировал "Мотор Сич"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей, следует из указа,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:09
2021-03-24T15:49
мотор сич
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года", — говорится в документе. Тогда СНБО обсуждал национализацию завода "Мотор Сич".При этом в указе не уточняется, о каких решениях и предприятиях идет речь.Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта заявлял, что "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon, вернут в госсобственность "законным, конституционным способом". После этого МИД КНР потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав инвесторов из Китая."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.Основным покупателем продукции "Мотор Сич" традиционно была Россия, однако в 2014 году Киев запретил поставки туда, и предприятию пришлось искать дополнительные рынки сбыта. В 2016-м китайские инвесторы приобрели 56% акций "Мотор Сич", но позже суд арестовал их по ходатайству СБУ. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций завода, но суд и в этом случае наложил вето.В январе 2020 года Киев ввел санкции против инвесторов "Мотор Сич" — четырех компаний и одного гражданина КНР. В китайском МИД ограничения назвали необоснованными. В конце 2020-го инвесторы из Китая обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210320/posledstviya-1602130121.html
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мотор сич, владимир зеленский, украина, в мире

Президент Украины Зеленский национализировал "Мотор Сич"

14:09 24.03.2021 (обновлено: 15:49 24.03.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года", — говорится в документе. Тогда СНБО обсуждал национализацию завода "Мотор Сич".
При этом в указе не уточняется, о каких решениях и предприятиях идет речь.
Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта заявлял, что "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon, вернут в госсобственность "законным, конституционным способом". После этого МИД КНР потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав инвесторов из Китая.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 16:15
Украинская оппозиция назвала последствия решений СНБО по "Мотор Сич"
Основным покупателем продукции "Мотор Сич" традиционно была Россия, однако в 2014 году Киев запретил поставки туда, и предприятию пришлось искать дополнительные рынки сбыта. В 2016-м китайские инвесторы приобрели 56% акций "Мотор Сич", но позже суд арестовал их по ходатайству СБУ. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций завода, но суд и в этом случае наложил вето.
В январе 2020 года Киев ввел санкции против инвесторов "Мотор Сич" — четырех компаний и одного гражданина КНР. В китайском МИД ограничения назвали необоснованными. В конце 2020-го инвесторы из Китая обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов.
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Мотор СичВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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