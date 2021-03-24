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Глава Приамурья назвал меры поддержки занятости эффективными
Глава Приамурья назвал меры поддержки занятости эффективными
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что федеральные и региональные меры поддержки занятости в целом работают эффективно. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:55
2021-03-24T11:55
василий орлов
амурская область
свободный
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что федеральные и региональные меры поддержки занятости в целом работают эффективно.Ситуацию на рынке труда в Приамурье обсудили на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона при участии губернатора Василия Орлова. Одна из главных задач всего комплекса мероприятий – восстановить численность занятого населения до уровня 2019 года. Для этого необходимо трудоустроить более 8 тысяч человек."Снижение числа безработных граждан регулярно фиксируется с октября 2020 года. На сегодняшний день количество безработных амурчан сократилось до минимального значения за прошедший год. На учете в службах занятости сейчас состоит порядка 8 тысяч человек, что ниже докризисного уровня на аналогичную дату прошлого года. За первые месяцы 2021 года трудоустроено около 1,9 тысячи амурчан, 1,5 тысячи из которых – на постоянную работу. Видим, что федеральные и региональные меры поддержки занятости в целом работают эффективно. Необходимо сохранить эту динамику и прилагать максимум усилий для продолжения их успешной реализации в текущему году", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.Со ссылкой на начальника регионального управления занятости населения Елену Дуленову сообщается, что сейчас в Приамурье открытыми остаются около 44 тысяч вакансий, средняя зарплата по которым варьируется от 12,5 тысячи до 110 тысяч рублей. Наибольший дефицит кадров в строительной сфере – более 34 тысяч вакансий. Нуждается в кадрах и город Свободный (третий по численности населения в Приамурье, рядом строится Амурский газоперерабатывающий завод), здесь нужны 32 тысячи специалистов.Правительство Приамурья и Минтруд России в марте этого года заключили соглашение, которое предполагает прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1735 человек. Более 3,3 тысячи человек в Амурской области планируется трудоустроить за счет средств областного и федерального бюджетов, для этого Фонд социального страхования будет выплачивать субсидии работодателям в течение 7 месяцев с момента трудоустройства за каждого безработного гражданина. Субсидия подразумевает три платежа в размере МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и страховые взносы. Первый платеж предпринимателям перечислят через месяц после трудоустройства сотрудника, второй - через три месяца, а третий - через шесть месяцев.Также в этом году работодателям продолжат предоставлять субсидии за организацию временных рабочих мест в своих компаниях. Сейчас идёт отбор таких работодателей. По словам Дуленовой, уже поступила 21 заявка, большая часть которых связана с работой в туриндустрии."Благодаря этому временные рабочие места получат порядка 680 амурчан. На эти цели из регионального бюджета будет выделено почти 30 миллионов рублей. Ожидаем, что первая группа амурчан приступит к работе уже в середине апреля", - сказала Дулева, ее слова приводятся в сообщении.
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василий орлов, амурская область, свободный, общество

Глава Приамурья назвал меры поддержки занятости эффективными

11:55 24.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что федеральные и региональные меры поддержки занятости в целом работают эффективно.
Ситуацию на рынке труда в Приамурье обсудили на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона при участии губернатора Василия Орлова. Одна из главных задач всего комплекса мероприятий – восстановить численность занятого населения до уровня 2019 года. Для этого необходимо трудоустроить более 8 тысяч человек.
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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"Снижение числа безработных граждан регулярно фиксируется с октября 2020 года. На сегодняшний день количество безработных амурчан сократилось до минимального значения за прошедший год. На учете в службах занятости сейчас состоит порядка 8 тысяч человек, что ниже докризисного уровня на аналогичную дату прошлого года. За первые месяцы 2021 года трудоустроено около 1,9 тысячи амурчан, 1,5 тысячи из которых – на постоянную работу. Видим, что федеральные и региональные меры поддержки занятости в целом работают эффективно. Необходимо сохранить эту динамику и прилагать максимум усилий для продолжения их успешной реализации в текущему году", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.
Со ссылкой на начальника регионального управления занятости населения Елену Дуленову сообщается, что сейчас в Приамурье открытыми остаются около 44 тысяч вакансий, средняя зарплата по которым варьируется от 12,5 тысячи до 110 тысяч рублей. Наибольший дефицит кадров в строительной сфере – более 34 тысяч вакансий. Нуждается в кадрах и город Свободный (третий по численности населения в Приамурье, рядом строится Амурский газоперерабатывающий завод), здесь нужны 32 тысячи специалистов.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 14:15
Трутнев и Орлов посетили газохимический кластер Приамурья
Правительство Приамурья и Минтруд России в марте этого года заключили соглашение, которое предполагает прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1735 человек. Более 3,3 тысячи человек в Амурской области планируется трудоустроить за счет средств областного и федерального бюджетов, для этого Фонд социального страхования будет выплачивать субсидии работодателям в течение 7 месяцев с момента трудоустройства за каждого безработного гражданина. Субсидия подразумевает три платежа в размере МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и страховые взносы. Первый платеж предпринимателям перечислят через месяц после трудоустройства сотрудника, второй - через три месяца, а третий - через шесть месяцев.
Также в этом году работодателям продолжат предоставлять субсидии за организацию временных рабочих мест в своих компаниях. Сейчас идёт отбор таких работодателей. По словам Дуленовой, уже поступила 21 заявка, большая часть которых связана с работой в туриндустрии.
"Благодаря этому временные рабочие места получат порядка 680 амурчан. На эти цели из регионального бюджета будет выделено почти 30 миллионов рублей. Ожидаем, что первая группа амурчан приступит к работе уже в середине апреля", - сказала Дулева, ее слова приводятся в сообщении.
 
Василий ОрловАмурская областьСвободныйОбщество
 
 
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