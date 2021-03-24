https://ria.ru/20210324/zakonoproekt-1602640224.html

Госдума поддержала проект о блокировке сайтов, порочащих честь граждан

Госдума поддержала проект о блокировке сайтов, порочащих честь граждан

Госдума приняла в первом чтении проект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:24

2021-03-24T14:24

2021-03-24T14:24

россия

валерий газзаев

сергей боярский

андрей альшевских

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выноситься решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).Депутаты поясняют, что действующее законодательство предусматривает возможность пресечения распространения недостоверной общественно значимой информации, а также выраженной в неприличной форме информации, оскорбляющей человеческое достоинство. Вместе с тем, существующие нормы не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения таких сообщений, обращают внимание авторы проекта."Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законопроектом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Законопроектом закрепляются требования к указанному заявлению, в частности определяется перечень сведений, которые необходимо отразить в заявлении, а также необходимость приобщения к такому заявлению документов, подтверждающих недостоверность размещенной информации", - говорится в пояснительной записке.При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определенном проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора."Так, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений осуществляет прокуратура субъекта Российской Федерации в течение 10 дней со дня подачи заявления. По результатам такой проверки составляется заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации либо гражданин уведомляется об отсутствии таких оснований. Далее в течение 5 дней генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем проводится проверка обоснованности принятого прокуратурой субъекта Российской Федерации заключения. В случае подтверждения обоснованности заключения генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению недостоверной информации", - говорится в документе.Если же заключение будет признано необоснованным, соответствующие материалы вернут в прокуратуру субъекта для уведомления заявителя."После получения требования генеральной прокуратуры Российской Федерации Роскомнадзор принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления, и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления", - говорится в материалах.Принятие законопроекта создаст дополнительный механизм защиты прав граждан в информационной среде, уверены парламентарии.

https://ria.ru/20210323/gosduma-1602444863.html

https://ria.ru/20210309/terrorizm-1600465375.html

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россия, валерий газзаев, сергей боярский, андрей альшевских, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, общество