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Госдума приняла закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев
Госдума приняла закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:15
2021-03-24T13:15
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, с также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.Проект был внесен в Госдуму правительством в декабре прошлого года. Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относится федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ - участники специальных операций.Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество

Госдума приняла закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев

13:15 24.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, с также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.
Проект был внесен в Госдуму правительством в декабре прошлого года. Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относится федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ - участники специальных операций.
Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
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Росгвардейцев обязали представляться
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФОбщество
 
 
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