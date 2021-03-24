https://ria.ru/20210324/zakon-1602627689.html

Госдума приняла закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев

Госдума приняла закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:15

2021-03-24T13:15

2021-03-24T13:15

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, с также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.Проект был внесен в Госдуму правительством в декабре прошлого года. Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относится федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки РФ - участники специальных операций.Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.

https://ria.ru/20200731/1575226735.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество