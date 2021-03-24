https://ria.ru/20210324/zaderzhanie-1602675023.html

Задержан руководитель тургруппы, попавшей под снежную лавину в Хибинах

Задержан руководитель тургруппы, попавшей под снежную лавину в Хибинах

Руководитель туристической группы, участница которой попала под сход снежной массы в Мурманской области, задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:00

2021-03-24T17:00

2021-03-24T17:00

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский район

мурманская область

санкт-петербург

последствия снежной лавины в хибинах

происшествия

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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Руководитель туристической группы, участница которой попала под сход снежной массы в Мурманской области, задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону."В Мурманской области по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка, задержан руководитель туристической группы", - говорится в сообщении.По данным следствия, 22 марта подозреваемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами санкт-петербургского туристского клуба. Перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова.На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения.В понедельник вечером в ГУМЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (карниза) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате обрушения снежных масс погибла ученица шестого класса школы Приморского района. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, во второй половине дня вторника всю группу на снегоходах эвакуировали в Апатиты.Мурманским СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Как сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию, участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.

https://ria.ru/20210323/khibiny-1602490973.html

https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html

приморский район

мурманская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский район, мурманская область, санкт-петербург, последствия снежной лавины в хибинах, происшествия