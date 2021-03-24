Задержан руководитель тургруппы, попавшей под снежную лавину в Хибинах
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и оперативного штаба по координации действий по спасению детей, попавших под снежную лавину в Хибинах
МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Руководитель туристической группы, участница которой попала под сход снежной массы в Мурманской области, задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"В Мурманской области по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка, задержан руководитель туристической группы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 марта подозреваемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами санкт-петербургского туристского клуба. Перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова.
На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения.
В понедельник вечером в ГУМЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (карниза) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате обрушения снежных масс погибла ученица шестого класса школы Приморского района. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, во второй половине дня вторника всю группу на снегоходах эвакуировали в Апатиты.
Мурманским СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Как сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию, участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.