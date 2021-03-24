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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210324/zadacha-1602660484.html
Любимов рассказал о главной задаче власти в Рязанской области
Любимов рассказал о главной задаче власти в Рязанской области
Главной задачей власти в Рязанской области является создание комфортных условий для жизни каждого человека, заявил в среду губернатор Николай Любимов,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:56
2021-03-24T15:56
рязанская область
николай любимов
рязанская областная дума
сасово
рязань
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Главной задачей власти в Рязанской области является создание комфортных условий для жизни каждого человека, заявил в среду губернатор Николай Любимов, отчитываясь об итогах работы правительства региона в 2020 году на заседании Рязанской областной думы."Нашей главной общей задачей было и остается достижение социального комфорта для каждого человека, повышение качества жизни. Этот посыл заложен в основу приоритетов, обозначенных президентом России. Они сформированы для людей, касаются каждой территории, фактически, каждой семьи. И как бы ни было сложно, мы продолжим работу по достижению национальных целей. Это не громкие фразы, а вполне аргументированная позиция", - сказал губернатор.Любимов остановился на ключевых задачах, отметив, что 2020 год был очень напряженным, но испытание пандемией регион при поддержке федерального центра прошел достойно. В короткие сроки была организована системная и слаженная работа по оказанию медицинской помощи населению.По оценке эффективности управления качеством образования Рязанская область вошла в число регионов-лидеров, заняв 18-ое место в РФ и шестое – в ЦФО. К 1 сентября новые школы открылись в селах Незнаново, Дядьково и в Рязани. Началось строительство современной школы в Сасове. Большое внимание уделяется обеспечению местами в детских садах. В 2018-2020 годах открыты пять детских садов на 824 места.Глава региона уточнил, что в течение года шло строительство 35 социальных объектов, 22 из них уже начали работать. Это детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурный комплекс, клубы."При всех сложностях и проблемах регион сохранил положительную динамику. По итогам года индекс промышленного производства превысил 106,3% к уровню 2019 года (по РФ – 97,1%). По этому показателю в 2020 году регион занял 4 место в ЦФО. Отличные результаты показал агропромышленный комплекс. Индекс производства продукции по сравнению с 2019 годом увеличился на 14,5% (по РФ – на 1,5%). По этому показателю область лидирует в ЦФО, занимая первое место", – сказал губернатор.Любимов добавил, что свою эффективность подтвердил пакет преференций и льгот, оперативно разработанный для предпринимателей. За счет этой работы Рязанская область вошла в 15 ведущих российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии."Поддерживая в самый сложный период пандемии малые и крупные промышленные предприятия, сельхозтоваропроизводителей, мы старались удержать на плаву экономику региона в целом. Создать дополнительную "подушку безопасности", обеспечить возможность финансировать социальную сферу", – заявил Любимов.
https://ria.ru/20210324/ryazan-1602642229.html
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николай любимов, рязанская областная дума, сасово, рязань, рязанская область, общество

Любимов рассказал о главной задаче власти в Рязанской области

15:56 24.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Главной задачей власти в Рязанской области является создание комфортных условий для жизни каждого человека, заявил в среду губернатор Николай Любимов, отчитываясь об итогах работы правительства региона в 2020 году на заседании Рязанской областной думы.
"Нашей главной общей задачей было и остается достижение социального комфорта для каждого человека, повышение качества жизни. Этот посыл заложен в основу приоритетов, обозначенных президентом России. Они сформированы для людей, касаются каждой территории, фактически, каждой семьи. И как бы ни было сложно, мы продолжим работу по достижению национальных целей. Это не громкие фразы, а вполне аргументированная позиция", - сказал губернатор.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 14:30Рязанская область
Любимов: качество управления влияет на жизнь людей в Рязанской области
Любимов остановился на ключевых задачах, отметив, что 2020 год был очень напряженным, но испытание пандемией регион при поддержке федерального центра прошел достойно. В короткие сроки была организована системная и слаженная работа по оказанию медицинской помощи населению.
По оценке эффективности управления качеством образования Рязанская область вошла в число регионов-лидеров, заняв 18-ое место в РФ и шестое – в ЦФО. К 1 сентября новые школы открылись в селах Незнаново, Дядьково и в Рязани. Началось строительство современной школы в Сасове. Большое внимание уделяется обеспечению местами в детских садах. В 2018-2020 годах открыты пять детских садов на 824 места.
Глава региона уточнил, что в течение года шло строительство 35 социальных объектов, 22 из них уже начали работать. Это детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурный комплекс, клубы.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 18:27Рязанская область
Любимов: Рязанская область обеспечит всех детей местами в детсадах
"При всех сложностях и проблемах регион сохранил положительную динамику. По итогам года индекс промышленного производства превысил 106,3% к уровню 2019 года (по РФ – 97,1%). По этому показателю в 2020 году регион занял 4 место в ЦФО. Отличные результаты показал агропромышленный комплекс. Индекс производства продукции по сравнению с 2019 годом увеличился на 14,5% (по РФ – на 1,5%). По этому показателю область лидирует в ЦФО, занимая первое место", – сказал губернатор.
Любимов добавил, что свою эффективность подтвердил пакет преференций и льгот, оперативно разработанный для предпринимателей. За счет этой работы Рязанская область вошла в 15 ведущих российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.
"Поддерживая в самый сложный период пандемии малые и крупные промышленные предприятия, сельхозтоваропроизводителей, мы старались удержать на плаву экономику региона в целом. Создать дополнительную "подушку безопасности", обеспечить возможность финансировать социальную сферу", – заявил Любимов.
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областная ДумаСасовоРязаньРязанская областьОбщество
 
 
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