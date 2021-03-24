https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602730593.html

Президент Сербии заявил, что за бомбардировки Югославии никто не ответил

Президент Сербии заявил, что за бомбардировки Югославии никто не ответил

Авиация НАТО "убивала по ребенку" каждый день бомбардировок Югославии в 1999 году, никто за это до сих пор не призван к ответу, заявил президент Сербии... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T23:35

2021-03-24T23:35

2021-03-24T23:36

сербская православная церковь

александр вучич

нато

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оон

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приштина

в мире

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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Авиация НАТО "убивала по ребенку" каждый день бомбардировок Югославии в 1999 году, никто за это до сих пор не призван к ответу, заявил президент Сербии Александр Вучич в 22-ю годовщину начала бомбардировок.Памятная церемония состоялась вечером в среду в крупнейшей закрытой концертно-спортивной площадке Белграда "Штарк Арена" с участием руководства Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, представителей сербов из Черногории и Хорватии и Сербской православной церкви."Убивали по ребенку каждый день бомбардировок и больше того. Это самая тяжелая, мучительная и болезненная цифра агрессии НАТО 1999 года. Убиты… без какой-либо своей вины, …греха, без права на защиту, без права на правосудие и жизнь. Никто никогда не ответил за это преступление", - указал Вучич, трансляцию вело национальное телевидение."Никто не ответил за 2,5 тысячи убитых гражданских лиц, а также военных и полицейских, которые виновны только в том, что защищали себя и свой очаг. Никто никогда не ответил более чем за 6 тысяч раненых. Объяснить это и сейчас, спустя 22 года, после агрессии невозможно, нет оправдания, причины и смысла", - подчеркнул Вучич и перечислил имена и возраст погибших детей и подростков.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу около 100 миллиардов долларов.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры.

https://ria.ru/20210324/pamyat-1602703745.html

https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602561411.html

косово

испания

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербская православная церковь, александр вучич, нато, косово, оон, испания, приштина, в мире