Президент Сербии заявил, что за бомбардировки Югославии никто не ответил
23:35 24.03.2021 (обновлено: 23:36 24.03.2021)
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Авиация НАТО "убивала по ребенку" каждый день бомбардировок Югославии в 1999 году, никто за это до сих пор не призван к ответу, заявил президент Сербии Александр Вучич в 22-ю годовщину начала бомбардировок.
Памятная церемония состоялась вечером в среду в крупнейшей закрытой концертно-спортивной площадке Белграда "Штарк Арена" с участием руководства Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, представителей сербов из Черногории и Хорватии и Сербской православной церкви.
"Убивали по ребенку каждый день бомбардировок и больше того. Это самая тяжелая, мучительная и болезненная цифра агрессии НАТО 1999 года. Убиты… без какой-либо своей вины, …греха, без права на защиту, без права на правосудие и жизнь. Никто никогда не ответил за это преступление", - указал Вучич, трансляцию вело национальное телевидение.
"Никто не ответил за 2,5 тысячи убитых гражданских лиц, а также военных и полицейских, которые виновны только в том, что защищали себя и свой очаг. Никто никогда не ответил более чем за 6 тысяч раненых. Объяснить это и сейчас, спустя 22 года, после агрессии невозможно, нет оправдания, причины и смысла", - подчеркнул Вучич и перечислил имена и возраст погибших детей и подростков.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу около 100 миллиардов долларов.