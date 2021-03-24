https://ria.ru/20210324/windows-1602596672.html

Названа новая причина замедления компьютеров с Windows 10

Названа новая причина замедления компьютеров с Windows 10

Фирменный браузер Microsoft Edge может замедлять работу компьютера на Windows 10. О вскрывшейся проблем операционной системы сообщает WindowsLatest. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:04

2021-03-24T11:04

2021-03-24T11:04

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Фирменный браузер Microsoft Edge может замедлять работу компьютера на Windows 10. О вскрывшейся проблем операционной системы сообщает WindowsLatest.Мартовское обновление браузера принесло функцию ускоренного запуска. Она должна максимизировать производительность Microsoft Edge, запуская определенные процессы браузера при включении устройства. Это позволяет сократить время запуска программы до 40 процентов.Многие пользователи столкнулись, что Microsoft Edge версии 89 не закрывает окна. Браузер открывает новые окна, тем самым забивая оперативную память и снижая общую производительность компьютера. Функция ускорения включена на уровне системы и пока отключить ее пользователю нельзя.В Microsoft работают над решением проблемы и собираются полностью отключить новую функцию браузера Edge, пока баг не будет устранен.

https://ria.ru/20210323/windows-1602489686.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии