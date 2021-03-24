https://ria.ru/20210324/vzryv-1602680859.html

Число погибших из-за взрыва в Химках увеличилось до четырех

Число погибших из-за взрыва в Химках увеличилось до четырех

Число погибших из-за взрыва в подмосковных Химках увеличилось до четырех, заявили РИА Новости местные власти. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:26

2021-03-24T17:26

2021-03-24T19:42

взрыв в жилом доме в химках

химки

происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Число погибших из-за взрыва в подмосковных Химках увеличилось до четырех, заявили РИА Новости местные власти.Утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного дома на Зеленой улице, предположительно, произошел взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Ранее было известно о трех погибших — двух мужчинах и ребенке. Несколько человек госпитализировали, один из них был в крайне тяжелом состоянии."Сегодня в Подольской городской больнице № 2 скончался четвертый человек в результате ЧП <...> в Химках. Двадцатитрехлетний мужчина проживал в 138-й квартире, которая явилась эпицентром взрыва", — говорится в сообщении.Пятеро пострадавших остаются в больницах.Подмосковный главк СК России возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/khimki-1602347958.html

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в химках, химки, происшествия