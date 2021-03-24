https://ria.ru/20210324/vystavka-1602633322.html
В РПЦ прокомментировали проверку выставки "Мир тела" следователями
В РПЦ прокомментировали проверку выставки "Мир тела" следователями
В Московском патриархате назвали проверку Следственного комитета в отношении организаторов анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ адекватной... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:48
2021-03-24T13:48
2021-03-24T13:53
религия
религия и мировоззрение
новости культуры
выставки
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Московском патриархате назвали проверку Следственного комитета в отношении организаторов анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ адекватной реакцией.Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку проведению в Москве выставки "Мир тела". Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.По его мнению, те вопросы, которые поставила выставка "Мир тела", не касаются чувств только верующих людей, поскольку "уважение к останкам человеческих тел не ограничивается исключительно верующими"."В религиозных и нерелигиозных культурах является нормальным выражение почтения к телам умерших после их смерти. Я полагаю, что в данном случае мы имеем дело не с желанием заниматься, скажем так, научно-образовательными проектами, а с желанием заработать на демонстрации шок-контента. Разумеется, в профильных музеях, анатомических театрах, в рамках обучения в вузах допускаются определенные манипуляции с телами умерших людей, но делается это не в целях развлечения праздной публики, а ради обучения будущих медиков, которые в будущем будут спасать жизни", - отметил Кипшидзе.Он добавил, что "здесь есть огромная разница между образовательным процессом и выставочной, коммерческой деятельностью".Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки "Мир тела". Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.Первая выставка Хагенса прошла в Токио в 1995 году, за 26 лет существования экспозицию посетили около 51 миллиона человек в 35 странах мира. В ряде стран в отношении Хагенса и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело после того, как ученый провел публичное вскрытие в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России в 2002 году Хагенс проходил свидетелем по делу о поставке в его институт 56 тел и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.Выставка на ВДНХ должна продлиться до января 2022 года.
https://ria.ru/20210324/vystavka-1602603136.html
https://ria.ru/20210317/vasileva-1601613573.html
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религия, новости культуры, выставки, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
В Московском патриархате
назвали проверку Следственного комитета в отношении организаторов анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ адекватной реакцией.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил дать правовую оценку проведению в Москве
выставки "Мир тела". Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.
"Я считаю, что данное поручение главы Следственного комитета РФ является адекватной реакцией на ту общественную реакцию, которую вызвало проведение этого мероприятия", - сказал РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его мнению, те вопросы, которые поставила выставка "Мир тела", не касаются чувств только верующих людей, поскольку "уважение к останкам человеческих тел не ограничивается исключительно верующими".
"В религиозных и нерелигиозных культурах является нормальным выражение почтения к телам умерших после их смерти. Я полагаю, что в данном случае мы имеем дело не с желанием заниматься, скажем так, научно-образовательными проектами, а с желанием заработать на демонстрации шок-контента. Разумеется, в профильных музеях, анатомических театрах, в рамках обучения в вузах допускаются определенные манипуляции с телами умерших людей, но делается это не в целях развлечения праздной публики, а ради обучения будущих медиков, которые в будущем будут спасать жизни", - отметил Кипшидзе.
Он добавил, что "здесь есть огромная разница между образовательным процессом и выставочной, коммерческой деятельностью".
Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки "Мир тела". Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.
Первая выставка Хагенса прошла в Токио в 1995 году, за 26 лет существования экспозицию посетили около 51 миллиона человек в 35 странах мира. В ряде стран в отношении Хагенса и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело после того, как ученый провел публичное вскрытие в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России в 2002 году Хагенс проходил свидетелем по делу о поставке в его институт 56 тел и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.
Выставка на ВДНХ должна продлиться до января 2022 года.