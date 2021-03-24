https://ria.ru/20210324/vystavka-1602633322.html

В РПЦ прокомментировали проверку выставки "Мир тела" следователями

В РПЦ прокомментировали проверку выставки "Мир тела" следователями

В Московском патриархате назвали проверку Следственного комитета в отношении организаторов анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ адекватной... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:48

2021-03-24T13:48

2021-03-24T13:53

религия

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русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Московском патриархате назвали проверку Следственного комитета в отношении организаторов анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) на ВДНХ адекватной реакцией.Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку проведению в Москве выставки "Мир тела". Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.По его мнению, те вопросы, которые поставила выставка "Мир тела", не касаются чувств только верующих людей, поскольку "уважение к останкам человеческих тел не ограничивается исключительно верующими"."В религиозных и нерелигиозных культурах является нормальным выражение почтения к телам умерших после их смерти. Я полагаю, что в данном случае мы имеем дело не с желанием заниматься, скажем так, научно-образовательными проектами, а с желанием заработать на демонстрации шок-контента. Разумеется, в профильных музеях, анатомических театрах, в рамках обучения в вузах допускаются определенные манипуляции с телами умерших людей, но делается это не в целях развлечения праздной публики, а ради обучения будущих медиков, которые в будущем будут спасать жизни", - отметил Кипшидзе.Он добавил, что "здесь есть огромная разница между образовательным процессом и выставочной, коммерческой деятельностью".Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки "Мир тела". Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.Первая выставка Хагенса прошла в Токио в 1995 году, за 26 лет существования экспозицию посетили около 51 миллиона человек в 35 странах мира. В ряде стран в отношении Хагенса и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело после того, как ученый провел публичное вскрытие в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России в 2002 году Хагенс проходил свидетелем по делу о поставке в его институт 56 тел и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.Выставка на ВДНХ должна продлиться до января 2022 года.

https://ria.ru/20210324/vystavka-1602603136.html

https://ria.ru/20210317/vasileva-1601613573.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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религия, новости культуры, выставки, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин